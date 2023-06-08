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下體被椅凳撞擊別輕忽！醫警告：行房、提重物狂爆血別硬撐...當心血管全破裂

下體被椅凳撞擊別輕忽！醫警告：行房、提重物狂爆血別硬撐...當心血管全破裂
下體被椅凳撞擊別輕忽！醫警告：行房、提重物狂爆血別硬撐...當心血管全破裂

Heho健康



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小孩子玩鬧得造成的撞擊不要隨便輕忽！有名男子跟小孩玩時，不料凳子翻倒，凳子的兩雙腳擊中他的下體，痛得站不起來，隔天小便時發現都是血，而且長達 2 年多行房都會尿出血尿，醫師找出兇手，發現尿道動脈已經破裂。

員榮醫療體系員榮醫院醫療副院長暨泌尿科醫師盧令一指出，當下體受到外力撞擊受傷，千萬不得輕忽，如果傷及動脈血管或導致膀胱破裂，還會變成排尿困難、尿血尿，甚至影響行房等後果。

外力撞擊導致內陰動脈受傷

他分享一例個案，因意外下體受傷，送醫治療，原不以為意，但 2 年多來行房後，小便都是血，甚至因為下體塞了血塊造成排尿困難，只得到醫院導尿，醫師用膀胱鏡檢查，發現整個膀胱都是血，只得插著導尿管、身上揹著尿袋度日。

直到經泌尿科與心臟內科會診，做了膀胱鏡與輸尿管鏡檢查，發現尿道、攝護腺都有小動脈破裂出血，發現供應陰莖海綿體勃起功能的內陰動脈受傷後，與尿道間慢慢形成瘻管，只要骨盆腔激烈運動、提重物就會出血。

用心導管止血保住性功能

員榮醫療體系員榮醫院醫療副院長心臟內科主治醫師表示，該病人需要以經以心導管椎塞術放入止血線圈栓塞，首先會在左大腿的股動脈處放入導管，再經由微細導管置放止血線圈栓塞，在儀器精準定位下，不到 1 小時就完成手術。

患者住院兩天即出院，傷口只有一個原子筆尖的大小，最後一次回診，確定行房時不再有血尿情況，目前因該處有多條動脈供應陰莖海綿體血液，堵住內陰動脈，另外的動脈仍可供血，藉由側支循環，不會影響患者性功能。

文／謝承恩　圖／巫俊郡

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 下體被椅凳撞擊別輕忽！醫警告：行房、提重物狂爆血別硬撐...當心血管全破裂

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