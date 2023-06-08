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拔水平阻生智齒怕傷神經　「2階段牽引術」安全、舒適、癒合快

拔水平阻生智齒怕傷神經　「2階段牽引術」安全、舒適、癒合快
拔水平阻生智齒怕傷神經　「2階段牽引術」安全、舒適、癒合快

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】一位壯年男性左側臉部疼痛不適約莫一周，前往牙科診所就診，發現是水平阻生智齒造成；由於牙根較靠近左下齒槽神經，術後神經受損風險較高，因此轉介至彰基醫學中心評估水平阻生智齒拔除。患者聽從醫師建議採用「類矯正水平阻生智齒牽引術」(下稱阻生齒牽引術)，目前恢復狀況理想。

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傳統複雜性齒切除　術後疼痛明顯、癒合慢

收治病例的口腔顎面外科主治醫師陳良誠表示，傳統上，水平阻生智齒往往採用複雜性齒切除的術式，直接將阻生的水平智齒切割成小塊，一次取出。術後骨缺損的大小，就約莫是該顆移除智齒的大小，若無膠原蛋白的輔助，術後疼痛往往較為明顯，骨頭缺損的癒合也需要較長的時間。

另外，阻生智齒往往埋藏較深，牙根常與下齒槽神經相鄰，單次手術的時程較長、拔除過程較易有痠軟不適的可能，也較容易面臨術後唇部麻木、下齒槽神經受損的狀況。

「阻生齒牽引術」二階段移除　術後不適感低、恢復較快

該男性患者所採用的「阻生齒牽引術」，為二階段移除的術式。陳良誠主治醫師說明，第一階段：將牙冠部位移除，第二階段：將矯正線材牽引出來的牙根取出，中間間隔約莫一至兩個月。利用矯正線材牽引的方式，顎骨缺損會因牙根地牽引而誘導生長，癒合也就自然較快，下齒槽神經受損風險也因為牙根的遠離而規避；再者，單一階段的手術時間都較短，術中及術後的不適感也因此降低。

水平阻生智齒　莫因沒看到而忽略

陳良誠主治醫師提醒，水平阻生智齒為現代人常見的疾患，切莫因為口內沒有看到而忽視之，應該前往各牙科院所經醫師檢查，確認有無潛在口腔保健風險；而除傳統複雜性齒切除的術式，目前也有「阻生齒牽引術」以利民眾選擇。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58084

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