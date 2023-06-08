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【減重專輯】男女脂肪型態大不同　醫傳授「3大體型」減肥攻略

【減重專輯】男女脂肪型態大不同　醫傳授「3大體型」減肥攻略
【減重專輯】男女脂肪型態大不同　醫傳授「3大體型」減肥攻略

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】國人體重與體脂肪逐年增長，不過過重及肥胖比例男女有別，從脂肪儲存、基礎代謝、飲食習慣與生活習慣等，對於擬定減重計畫或是成效也不同。想要消除惱人的贅肉，衛生福利部臺北醫院內分泌新陳代謝科主治醫師洪泊儒表示，男性常見「蘋果形身材」，建議飲食方面多下功夫、控制熱量；女性多屬「西洋梨身材」或是「沙漏型」身材，飲食搭配重訓雙管齊下，有助於達到理想目標。

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男女肥胖4大差異

１荷爾蒙

荷爾蒙對於體重和體脂肪分布起到至關重要的作用，除了脂肪堆積部位，還會影響女性在月經週期時出現的體重波動與體脂肪變化，因此需要彈性調整減肥方式。

２脂肪分布

男性和女性在脂肪分布上有所不同。男性通常在腹部累積較多的脂肪，形成所謂的腹部肥胖；女性則容易於在臀部、大腿和臀部周圍累積脂肪，形成下半身肥胖。不同的脂肪分布建議從減肥方法對症下藥。

３肌肉量

肌肉是燃燒卡路里的關鍵，男性通常擁有較高的肌肉質量和較低的體脂肪含量，在運動和減肥過程中較容易消耗卡路里，也容易增加肌肉量。

４代謝率

男性通常擁有較高的基礎代謝率，也就是男性相對容易消耗更多的卡路里；而女性則需要更努力控制攝取的卡路里和增加運動量。

性別不同　減重策略也不同　

洪泊儒說明，男性與女性脂肪分布型態的差異關鍵在於荷爾蒙，還有服用類固醇藥物、糖尿病患者服用胰島素阻抗藥物，也會影響身形。另外男性因脂肪堆積在內臟，罹患慢性病風險較高，也須留意。減肥的大原則就是飲食搭配運動，進一步針對不同性別的族群，制定適合的減重策略有助於消除特定部位的脂肪。

設計減重飲食時，可以根據性別的營養需求作出調整。依衛生福利部國民健康署建議，若減重目標為每週減輕0.5公斤，則每日應減少攝取500大卡，男性每日攝取1,500-1,800大卡，女性每日攝取1,200-1,500大卡。

性別

 男性

 女性
荷爾蒙類別

 睪固酮

 雌激素
脂肪易堆積部位

 內臟脂肪

 臀部與大腿
體型

 蘋果形

 西洋梨：一般女性為上窄下寬的西洋梨身材。

沙漏形：年長女性為上寬下也寬的沙漏形身材。
風險

 肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險，比健康體重者超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。根據研究，肥胖男性罹患慢性病甚至死亡的風險，比起肥胖女性更高。
減肥策略

 脂肪多堆積在內臟，建議飲食方面多下功夫，減少食用精緻澱粉與反式脂肪，控制熱量。

 西洋梨：建議做重量訓練

沙漏形：飲食搭配運動雙管齊下。
卡路里攝取

 建議1,500-1,800大卡/天

 建議1,200-1,500大卡/天
運動方式

 男性傾向於進行高強度的力量訓練和有氧運動，以提升肌肉量與運動表現。

 女性偏好有氧運動和柔軟度訓練，但其實重量訓練對身形改善效果更佳。
無論性別差異，醫師提醒，極端減肥會提高落髮、亂經、情緒不穩的風險，建議一個禮拜最多減重0.5到1公斤，或是3個月內減重不超過原本體重10%，才能保持健康。減肥的原則就是控制熱量攝取、增加運動量、均衡飲食和健康的生活習慣。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58030

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