【減重專輯】男女脂肪型態大不同　醫傳授「3大體型」減肥攻略

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男女肥胖4大差異
１荷爾蒙荷爾蒙對於體重和體脂肪分布起到至關重要的作用，除了脂肪堆積部位，還會影響女性在月經週期時出現的體重波動與體脂肪變化，因此需要彈性調整減肥方式。
２脂肪分布男性和女性在脂肪分布上有所不同。男性通常在腹部累積較多的脂肪，形成所謂的腹部肥胖；女性則容易於在臀部、大腿和臀部周圍累積脂肪，形成下半身肥胖。不同的脂肪分布建議從減肥方法對症下藥。
３肌肉量肌肉是燃燒卡路里的關鍵，男性通常擁有較高的肌肉質量和較低的體脂肪含量，在運動和減肥過程中較容易消耗卡路里，也容易增加肌肉量。
４代謝率男性通常擁有較高的基礎代謝率，也就是男性相對容易消耗更多的卡路里；而女性則需要更努力控制攝取的卡路里和增加運動量。
性別不同 減重策略也不同洪泊儒說明，男性與女性脂肪分布型態的差異關鍵在於荷爾蒙，還有服用類固醇藥物、糖尿病患者服用胰島素阻抗藥物，也會影響身形。另外男性因脂肪堆積在內臟，罹患慢性病風險較高，也須留意。減肥的大原則就是飲食搭配運動，進一步針對不同性別的族群，制定適合的減重策略有助於消除特定部位的脂肪。
設計減重飲食時，可以根據性別的營養需求作出調整。依衛生福利部國民健康署建議，若減重目標為每週減輕0.5公斤，則每日應減少攝取500大卡，男性每日攝取1,500-1,800大卡，女性每日攝取1,200-1,500大卡。
| 性別
| 男性
| 女性
| 荷爾蒙類別
| 睪固酮
| 雌激素
| 脂肪易堆積部位
| 內臟脂肪
| 臀部與大腿
| 體型
| 蘋果形
| 西洋梨：一般女性為上窄下寬的西洋梨身材。
沙漏形：年長女性為上寬下也寬的沙漏形身材。
| 風險
| 肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險，比健康體重者超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。根據研究，肥胖男性罹患慢性病甚至死亡的風險，比起肥胖女性更高。
| 減肥策略
| 脂肪多堆積在內臟，建議飲食方面多下功夫，減少食用精緻澱粉與反式脂肪，控制熱量。
| 西洋梨：建議做重量訓練
沙漏形：飲食搭配運動雙管齊下。
| 卡路里攝取
| 建議1,500-1,800大卡/天
| 建議1,200-1,500大卡/天
| 運動方式
| 男性傾向於進行高強度的力量訓練和有氧運動，以提升肌肉量與運動表現。
| 女性偏好有氧運動和柔軟度訓練，但其實重量訓練對身形改善效果更佳。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58030
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