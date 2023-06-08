【減重專輯】男女脂肪型態大不同　醫傳授「3大體型」減肥攻略

性別



男性



女性





荷爾蒙類別



睪固酮



雌激素





脂肪易堆積部位



內臟脂肪



臀部與大腿





體型



蘋果形



西洋梨：一般女性為上窄下寬的西洋梨身材。



沙漏形：年長女性為上寬下也寬的沙漏形身材。





風險



肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險，比健康體重者超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險。根據研究，肥胖男性罹患慢性病甚至死亡的風險，比起肥胖女性更高。





減肥策略



脂肪多堆積在內臟，建議飲食方面多下功夫，減少食用精緻澱粉與反式脂肪，控制熱量。



西洋梨：建議做重量訓練



沙漏形：飲食搭配運動雙管齊下。





卡路里攝取



建議1,500-1,800大卡/天



建議1,200-1,500大卡/天



