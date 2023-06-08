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疾管署表示，依衛生單位疫調結果，目前接觸者皆無出現相關症狀，且個案發病後未至就讀之幼兒園，評估幼兒園之傳播風險為低。衛生單位針對個案相關接觸者，包括同住家人、幼兒園同學及相關工作人員等進行衛教及自我健康監測 21天，並偕同教育單位進行幼兒園環境清消與衛教說明會等防治工作，同時再次評估是否有高風險接觸者，需接受猴痘暴露後預防接種。
國內截至今日累計確診 149 例猴痘病例，疾管署提醒，猴痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如：與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等，經由接觸感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品而感染。
感染猴痘的症狀包括可能會在身體的任何部位出現皮疹，例如生殖器、肛門、手、腳、胸部、面部或嘴巴等處。在病灶癒合之前，皮疹會經歷幾個階段，包括結痂。皮疹最初看起來像丘疹或水泡，可能會疼痛或發癢。其他可能相關症狀包含：發燒、畏寒、淋巴結腫大、肌肉痠痛、頭痛等。
曾與猴痘個案接觸，仍可正常生活上班上學，若出現皮疹或其他可能的猴痘相關症狀時，請主動聯繫衛生單位，協助安排就醫及診斷，就醫時請佩戴醫用口罩，並主動告知相關接觸史。
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 首例兒童猴痘病例！四歲男童遭家戶感染