日本腦炎進入流行高峰　病媒蚊吸血高峰2時段！避免去「這些」高風險環境

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新增1例日本腦炎 居住地附近為高風險場所上週國內新增1例日本腦炎確定病例，為高雄市一位60多歲男性，居住地附近有豬舍、水稻田等高風險場所。疾管署表示，今年到目前為止，累計共有2例日本腦炎確定病例。
而今年國內首例日本腦炎確定病例，也出現在高雄市，住家附近也有雞舍、鴿舍、豬舍及水田等高風險場所。在當時研判於居住地附近感染可能性較高，衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導，並請醫療院所加強通報。
疾管署指出，台灣每年5－10月為日本腦炎流行季，其中6－7月為流行高峰，且2019至2022年全國累計病例數分別為21、21、28及19例，以40歲以上成人較多，各年齡層都有感染風險，民眾不可掉以輕心。
預防日本腦炎 2時段勿在高風險區活動大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。
日本腦炎主要是經由具感染力的病媒蚊叮咬傳播，不會直接人傳人。在台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，水稻田、池塘及灌溉溝渠等處是常孳生病媒蚊的高風險場所。
病媒蚊一天中叮咬人的高峰期約在黎明、黃昏時段。因此，疾管署提醒，民眾應儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑。
疾管署也呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58133
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