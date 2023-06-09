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喝到斷片是真的嗎？朱學恒強吻鍾沛君稱忘了　健康署：狂飲會失憶

▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」真心不清楚。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）
▲國民黨議員鍾沛君指控朱學恒性騷擾，朱學恒雖道歉卻稱「喝到斷片」真心不清楚。（圖／鍾沛君、朱學恒粉專）

記者黃韻文/綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君指控「宅神」朱學恒性騷擾，去年在餐敘中藉著酒意強吻她，朱學恒隨即在直播中道歉，並再三強調喝到斷片，發生了什麼真的不清楚，但絕對承擔所有後果，「斷片說」更是引爆全民怒火。

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國民黨議員鍾沛君昨（8）晚在臉書揭露，去年和名嘴「宅神」朱學恒一同出席餐敘，但當同席友人都離去後，朱學恒藉著酒意，「毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得。」

▲台北市議員鍾沛君出席Preserving HOPE 延續妳的卵實力。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.10）
▲國民黨台北市議員鍾沛君指控朱學恆酒後強吻。（資料照／記者葉政勳攝）
鍾沛君提及，強吻不只一次，當時朱學恆又再次走向她，「肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。」而朱學恒還笑著回應：「我剛叫的Uber也到了！」對此，朱學恆隨即在直播中道歉，絕對承擔所有後果，並坦承「我當天完全喝到斷片，所以後續發生的事情我真心完全不清楚。」

「斷片說」讓各界嘩然，並引起熱烈討論，「斷片」是什麼意思，怎樣才會喝到斷片、喝酒斷片是真的嗎？衛生福利部國民健康署指出，若是在短時間內大量飲酒，血中酒精濃度急速上升達0.15%（以體重70公斤估算，相當於短時間內喝7罐5%、500ml啤酒），可能會出現短暫失憶的狀況，也就是俗稱的「斷片」。

健康署表示，喝到記憶斷片的人，雖然能持續與人互動、喝酒聊天，但酒醒後卻對自己行為完全失憶，或只能依稀記得片段。

不過多數民眾對於「斷片說」並不埋單，認為酒後大膽行徑是借酒裝瘋，「喝到斷片」應該是倒地不起、動彈不得，或直接躺平睡死，不可能說出「反正妳明天也不會記得」，或是知道自己叫的車來了，因此有人嘲諷朱學恆是重新定義斷片。確實隔天酒醒可能遺失片段記憶，值得探討的是當下醒著通常都仍有意識。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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