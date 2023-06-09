喝到斷片是真的嗎？朱學恒強吻鍾沛君稱忘了　健康署：狂飲會失憶

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鍾沛君提及，強吻不只一次，當時朱學恆又再次走向她，「肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。」而朱學恒還笑著回應：「我剛叫的Uber也到了！」對此，朱學恆隨即在直播中道歉，絕對承擔所有後果，並坦承「我當天完全喝到斷片，所以後續發生的事情我真心完全不清楚。」
「斷片說」讓各界嘩然，並引起熱烈討論，「斷片」是什麼意思，怎樣才會喝到斷片、喝酒斷片是真的嗎？衛生福利部國民健康署指出，若是在短時間內大量飲酒，血中酒精濃度急速上升達0.15%（以體重70公斤估算，相當於短時間內喝7罐5%、500ml啤酒），可能會出現短暫失憶的狀況，也就是俗稱的「斷片」。
健康署表示，喝到記憶斷片的人，雖然能持續與人互動、喝酒聊天，但酒醒後卻對自己行為完全失憶，或只能依稀記得片段。
不過多數民眾對於「斷片說」並不埋單，認為酒後大膽行徑是借酒裝瘋，「喝到斷片」應該是倒地不起、動彈不得，或直接躺平睡死，不可能說出「反正妳明天也不會記得」，或是知道自己叫的車來了，因此有人嘲諷朱學恆是重新定義斷片。確實隔天酒醒可能遺失片段記憶，值得探討的是當下醒著通常都仍有意識。
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