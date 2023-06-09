夏天更要注意心肌梗塞！醫指３警訊，這些情境都要小心。

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情境１：溫度驟降。國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫師表示，心肌梗塞、急性冠心症通常是冬季氣溫度驟降，原本狹窄的血管會變得更嚴重，而引發出急性的症狀，這也是為什麼社會大眾普遍覺得心肌梗塞大多發生在天氣冷的時候。
情境２：氣溫升高。但是，當夏季氣溫特別高的時候，急性冠心症而至急診的人數一樣是隨著溫度的上升而變多。在氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險會漸漸升高，當溫度超過31.5℃，風險會增加接近三成；每上1℃，整體的死亡風險會增加3%，倘若病人同時伴隨高齡或是糖尿病，過高的溫度更會增加因為冠心病而死亡的風險。
為什麼高溫也會心肌梗塞？國泰綜合醫院心血管中心臟加護病房主任張釗監醫師指出，心血管疾病風險，因為天熱汗水流失多、蒸發快，同時水與電解質如鉀、鈉補充不足，使得血液變得黏稠，可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風，另外，脫水現象也會加速心跳，可能引發心律不整或心臟衰竭。
情境３：忽冷忽熱。值得一提的是，蘇彥伯醫師也表示，不只是高溫，相當多的研究也發現處在大於8.5℃忽冷忽熱過高的溫差，或是缺乏空調而持續燜熱的室內環境下，都一樣會增加急性冠心症發生的風險。目前台灣的天氣常常趨於極端化的型態，氣象播報不時有破紀錄的高溫或是日夜溫差變化劇烈的情形，有心血管疾病的朋友不可不慎。
這款人也是危險族群！張釗監醫師也提醒，心血管疾病並非老年人的專利，不少青壯年男性自恃年輕，不夠關心自己的身體，有小問題不愛就醫或不依循醫囑用藥，成為心血管疾病的另一大宗。有三高的民眾應作好健康管理，戒菸，夏日在外須注意補充水分或電解質飲品，尿液顏色若為深黃色，就代表體內水分不足。
夏天更要注意心肌梗塞！醫：出現３大警訊要小心。
蘇彥伯醫師提醒，心肌梗塞的典型症狀主要是胸悶、胸痛，疼痛可以連到肩膀、後背、或是頸部，同時伴隨頭冒冷汗、喘不過氣等等，嚴重時會造成低血壓休克、甚至是心臟發生心律不整或心臟停止而昏厥或猝死。有抽菸習慣、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、腎功能不全或洗腎患者、高齡等都是屬於高風險的族群。倘若真的有疑似急性冠心症的症狀發生，還是建議儘速到醫院檢查，以免錯過治療的黃金時間。
日常防範夏日心肌梗塞，醫教簡單６招平安健康！
蘇彥伯醫師建議，在天氣炎熱時務必多留意氣象預報，於高溫警訊時避免外出做劇烈的戶外活動，有需要出門時，必須做好遮陽避免陽光直曬，同時注意足夠的水分和電解質補充避免脫水，若本身有心臟衰竭或是腎臟病的患者，水分調控要更加謹慎，請詢問專業醫師的建議。室內環境儘量保持涼爽通風，若室內溫度過高時，最好還是要有適度的空調，空調的溫度最好設定在26-27℃上下，不但省電，而且可以避免室內室外的溫差過大造成不適甚至是增加急性冠心症的機會。
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