強吻鍾沛君！朱學恒直播翻車「她尷尬被離場」　完整道歉片段曝光

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而原先穩住全場的吳怡玎，在朱學恒突然打斷說直播先暫停，「就先請妳離開」，只見吳怡玎快速收拾文件、一臉尷尬離場，大型放送事故全程播出。隨後畫面留下朱學恒一人，獨自進行長達5分鐘的道歉自白。雖然朱學恒表態願承擔所有後果，但整段道歉中，他說了整整5次「喝到斷片」，不斷強調對於鍾沛君所指控的事情，「我真心完全不清楚」。
《朱學恒直播道歉5分鐘完整全文 》
委員，我得要跟妳講，我直播要暫時先暫停，因為我自己有發生做錯事情的狀況，所以我要在這邊先處理，（吳：OK）就先請妳離開（吳：好、OK），我在這邊還是要先跟大家講，好不好，委員先跟妳說掰掰。（吳：掰掰）
對，我相信各位剛剛有看到網路上面，剛剛有看到，我們之前所做的事情、鍾沛君議員有指控我有不當的行為，不是、不是，我告訴你，我剛看到了。我坦承，當時、上一次跟鍾沛君議員在邀約飲宴之後，我當天完全喝到斷片，所以後續發生的事情，我真心完全不清楚。
那鍾議員對我所做的事情直接提出指控，我想我沒辦法否認，因為坦白講，我沒有任何的記憶，所以我也曾經寫了道歉書，然後跟她道歉，那坦白說，我的確…我想我的確犯了錯，我這邊完全同意我寫的、道歉書上面所寫的事情，我也願意接受後續相關的法律流程，跟相關的法律過程所有的問題，我願意為了我做的事情承認。
但是，我必須要說，這個真的是我喝到斷片了，沒有辦法有足夠的記憶跟跟足夠的判斷力，所以，我絕對承擔所有的後續後果，這個是如果我喝酒喝到失去控制，或是我真的不記得我做了什麼事情了，那就是我的錯，我這邊承擔所有的後果。
喝到失去控制，真心就是我的問題，我對造成困擾的任何人，我都會誠懇的道歉認錯面對任何的後果，如果有後續的法律流程，我也會坦承接受，我這邊，承認我雖然沒有任何的記憶，我雖然說，我是喝到斷片，但是我也願意道歉，那就是這個樣子，所以我覺得沒什麼好說的。
喝醉之後，斷片的行為，我自己沒有記得，沒有認真的考慮，或是沒有知道自己的酒量，這個就是我喝酒的問題，是我的錯，我沒有說任何的藉口，都是這樣子，後續有任何的狀況，都是我要承擔，那我們這樣子，就得跟大家講說，這個就是我的錯，那後續有任何的問題，我會承擔所有的責任。
然後各位應該，暫時沒有辦法，就不會再看到我，坦白講你會看到我這幾天，都有盡量避免談這件事情，我覺得自己，這個沒有什麼資格去批評別人。
好、那我沒有，說自己有什麼值得鼓勵或是正確的行為，所以鍾沛君議員的指控，或者是對我的不滿，我非常能夠理解，就是、就是這個樣子，所以我覺得今天的狀況，很遺憾我做了一個不好的示範，那我們自己會承擔起相關的責任，我自己也會做相對的自述。
我在這邊對鍾沛君議員，和對她造成的困擾嚴格致歉，那如果她願意提出這個相關的法律要求的話，我也會盡量配合，都、都是我的問題，那對方原不原諒，我可能沒辦法奢求，但是我一定得要面對，我不會否認有發生過這樣的事情。因為坦白講，我是真的喝到斷片，但這不是發生問題的這個理由，所以就是我的錯…就是我的錯。
好、今天直播到這邊結束啦，希望不要、這個，造成大家更多的困擾，對我們造成大家的不快跟錯誤，我們非常非常的抱歉。（對場外說：嗯，直接收就好）