林予晞、鄭宜農「愛的痕跡」被抓包 低調放閃超甜：在一起很久了
演員林予晞與歌手鄭宜農2018年被拍到一同在住處過夜，傳出兩人女女戀ING，對此經紀人表示兩人是室友關係，沒直接否認戀情。不過，林予晞與鄭宜農的真實關係，引發外界揣測，有網友發現兩人IG上「愛的痕跡」，直呼「仔細看她們貼文就會發現真的都在低調放閃，可愛到不行」。
記者薛羽彤/綜合報導
鄭宜農2016年與滅火器主唱楊大正離婚，同時公開出櫃「喜歡的是女生的身體」，2018年被拍到和林予晞「同居」，有知情人士透露小倆口早就開始交往，但兩人始終沒對外宣布。有網友在Dcard上發文表示，發現林予晞與鄭宜農有同一頂帽子，詢問「她們這樣是默默的CP款嗎」，引發網友熱議，「不是在一起一段時間了嗎」、「兩年前曾在台北美術館看到他們一起看展，超香」、「他們CP款的東西可多了，嗑得好幸福」、「這兩人真的超級世界無敵可愛」。
網友特地找出兩人穿同件衣服、同個相機、同個帽子等線索，「仔細看你還會發現更多」，還有人指出鄭宜農2019年發行《給天王星》專輯，封面排版看上去就是Dear C，而CC正是林予晞的綽號，從朋友間的聊天也能看出天王星指的就是林予晞。兩人低調的放閃，都被許多粉絲看在眼中，不少人期待兩人官宣的那天。