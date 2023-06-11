6月手搖飲優惠包／五桐號、珍煮丹買1送1　姓名「對中1字」半價

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即日起至6月13日，Uber Eats外送平台推出5大手搖飲指定飲品「買一送一」優惠，包括超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、珍煮丹、老賴茶棧。會員輸入「飲涼入室」再享手搖飲料店，消費滿299元打79折優惠。
⚡️麻古茶坊：金萱雙Q「買一送一」
⚡️得正：春烏龍＋焙烏龍茶凍
⚡️五桐號：仙草凍奶茶、荔枝冰茶凍飲「買一送一」
⚡️珍煮丹：蜂蜜檸檬菊花茶「買一送一」
⚡️老賴茶棧：老賴紅茶「買一送一」
提醒大家，該優惠不需輸入優惠序號；數量有限，售完為止；活動期間每人於每家指定活動商家僅限使用該活動乙次，即僅限於該個別指定活動商家取得買一送一餐點優惠乙次；不包含客製化加價項目；各別商家優惠不同，以各別商家實際優惠情形為主。
📌星巴克：指定飲品「買一送一」 爽喝星冰樂、那堤、冷萃
星巴克6月12日一日限定，當日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。活動品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、風味那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂。
提醒大家每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。
📌Chili’s美墨餐廳：姓名「中1字」瑪格麗特「雪沙半價」
Chili’s美墨餐廳即日起至6月20日，加碼推出消暑優惠，姓名對中「瑪、格、麗、特」任1字，可享經典瑪格麗特「雪沙半價」優惠。提醒大家，優惠僅供內用，不可與其他折扣併用；每桌需出示一張符合資格的身分證，當桌每人限兌換一杯；可補差額加購升級成極度冰封瑪格麗特或冰雪桃紅瑪格麗特。
📌路易莎：17周年慶！飲品「第二杯半價」
路易莎咖啡生日就在6月13日，今年歡度17周年慶，自6月12日起至6月18日早上11:00前，至路易莎咖啡實體門市，購買飲品「第二杯半價」(不含手沖及超越精品咖啡)，以價低者折。
提醒大家，優惠適用實體門市及訂線上訂餐，不提供寄杯服務，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折五元除外，第二杯半價不包含客製化加價項目(如加一份濃縮)，需依加價商品數量另外付費，以MENU常態販售商品為準，其他商品不在活動範圍內，部分門市依百貨商場營業需求做適度調整，以門市實際販售之商品庫存為準，適用黑卡消費集點；不適用黑卡點數兌換。