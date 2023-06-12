55歲夏禕睽違4年「帶喜訊回台」！談到對象竟封口：當然不能說啊
從上海來台發展的藝人夏禕，過去在台灣演藝圈紅極一時，如今睽違4年回到台灣，還親自帶來喜訊，原來是夏禕的寶貝女兒費婧結婚了，母女倆還一起回到台灣，面對媒體詢問女婿，夏禕則笑說，「（女婿）對象當然不能說啊！」也曝光了自己的感情狀態。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年55歲的夏禕今（12）日出席「群星慶端陽－演藝人員基金會端午聯歡餐會」，許久未露面的她，也和大家分享近況，她說，目前都專注於戲劇相關工作，像是舞台劇或是和朋友一起製作的戲劇表演，這次回到台灣見到許多前輩們像是隔了很多年一樣，非常想念大家。
談到疫情，夏禕非常自豪，不僅全家人都沒被感染，還大方分享健康祕訣，透過飲食補品來保護肺部，注意呼吸道，盡量讓體質變得鹼性一點，由於過去是戲曲科班出身，她到現在每天早上都還是會練功，倒立、翻身樣樣來，促進血液循環，保持身體活動。
至於有沒有考慮回到演藝圈或是上節目通告？夏禕則說，害怕自己說話會得罪人，不知道哪句話是對是錯，並未明確排斥回到螢光幕，此外，夏禕前幾天有從電視上瞄到吳宗憲，並大讚對方「依然青春活力！」也期盼能再次見到老朋友張菲。
夏禕透露，女兒費婧在疫情這幾年已經結婚了，雖然女婿不是大陸人，但她十分保護對方身分，「對象當然不能說啊！」談到自身感情狀態，夏禕則笑說，「都幾歲了還找男朋友，累不累啊！」她說，目前早已習慣一個人自由自在，不用被管，也沒有責任壓力，相當滿意現在的生活。