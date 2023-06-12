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哈里遜福特最後回歸《印第安納瓊斯》　15年後再扮「瓊斯」原因曝

▲哈里遜福特回歸《印第安納瓊斯》，15年後再扮「瓊斯博士」原因曝光。（圖／迪士尼）
▲哈里遜福特回歸《印第安納瓊斯》，15年後再扮「瓊斯博士」原因曝光。（圖／迪士尼）

記者黃雅琪/綜合報導

哈里遜福特主演的《印第安納瓊斯》系列電影《印第安納瓊斯：命運輪盤》，日前在坎城影展舉行首映，這是他相隔15年、第5度扮演這個代表性的角色，放映結束後他獲得現場觀眾如雷掌聲，更情緒激動眼眶含淚。隔天記者會上他心情仍無法平復，席間一名記者告訴他：「你還是很性感！」則讓他嘴角忍不住上揚。哈里遜福特也透露再次演出「瓊斯博士」的原因。

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▲哈里遜福特（中）回歸主演《印第安納瓊斯》的「瓊斯博士」。（圖／迪士尼）
▲哈里遜福特（中）回歸主演《印第安納瓊斯》的「瓊斯博士」。（圖／迪士尼）
哈里遜福特接演上一部《印第安納瓊斯：水晶骷髏王國》的時候66歲，當時他大可以把這個決定性的角色持續發光下去，可偏偏等了15年，「瓊斯博士」才在今年滿血復活。被外媒問及此事，他先是自嘲，指著自己不再新鮮的肉體說：「這不是顯而易見嗎？」但隨即簡單解釋接演原因：「我只是在等一個合適的劇本，一個可以讓角色延續下去的方式，而且我很想看到印第安納如何走向他的結局。」

哈里遜福特從不諱言這會是他最後一次扮演考古博士，也很開心自己的回歸能夠得到萬千粉絲的歡迎，由於電影中出現許多年輕時的瓊斯博士，看著被科技回春的自己，演藝事業成名比別人晚很多的他也很豁達：「那就是曾經的我，但我對年輕並不渴望，我對目前的我真的很滿意，畢竟我如今還有工作、也還在拍片。」

▲《印第安納瓊斯》麥斯米克森飾演大反派。（圖／迪士尼）
▲《印第安納瓊斯》麥斯米克森飾演大反派。（圖／迪士尼）
下個月將滿81歲的哈里遜福特，曾在1998年被美國《時人雜誌》選為「全球最性感男人」，當年演出《星際大戰》的「韓索羅」走紅，並藉《法櫃奇兵》的印第安納瓊斯全球聞名，只要他戴著軟呢帽、揮起長鞭，都會讓無數女粉眼冒愛心。而他主演4部《印第安納瓊斯》系列電影，在全球共締造近20億美金（約台幣613.25億元）的票房，巨星地位無庸置疑。

《印第安納瓊斯：命運輪盤》由《賽道狂人》、《羅根》導演詹姆斯曼高德執導，網羅了不少國家的實力派演員，包括《邋遢女郎》英國女星菲比沃勒布里奇、丹麥影帝邁茲米克森、西班牙著名演員安東尼奧班德拉斯以及德國男星的湯瑪斯柯瑞奇曼。

本片劇情描述，瓊斯博士即將退休，正準備迎接平穩安定的生活，他的教女海倫娜卻找到一件在二戰期間被發現的古代遺物，足以摧毀現今的和平，於是他被迫再度騎上馬，展開他人生最後一次冒險。《印第安納瓊斯：命運輪盤》將於6月29日搶先全美在台上映。

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