哈里遜福特最後回歸《印第安納瓊斯》　15年後再扮「瓊斯」原因曝

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哈里遜福特從不諱言這會是他最後一次扮演考古博士，也很開心自己的回歸能夠得到萬千粉絲的歡迎，由於電影中出現許多年輕時的瓊斯博士，看著被科技回春的自己，演藝事業成名比別人晚很多的他也很豁達：「那就是曾經的我，但我對年輕並不渴望，我對目前的我真的很滿意，畢竟我如今還有工作、也還在拍片。」
下個月將滿81歲的哈里遜福特，曾在1998年被美國《時人雜誌》選為「全球最性感男人」，當年演出《星際大戰》的「韓索羅」走紅，並藉《法櫃奇兵》的印第安納瓊斯全球聞名，只要他戴著軟呢帽、揮起長鞭，都會讓無數女粉眼冒愛心。而他主演4部《印第安納瓊斯》系列電影，在全球共締造近20億美金（約台幣613.25億元）的票房，巨星地位無庸置疑。
《印第安納瓊斯：命運輪盤》由《賽道狂人》、《羅根》導演詹姆斯曼高德執導，網羅了不少國家的實力派演員，包括《邋遢女郎》英國女星菲比沃勒布里奇、丹麥影帝邁茲米克森、西班牙著名演員安東尼奧班德拉斯以及德國男星的湯瑪斯柯瑞奇曼。
本片劇情描述，瓊斯博士即將退休，正準備迎接平穩安定的生活，他的教女海倫娜卻找到一件在二戰期間被發現的古代遺物，足以摧毀現今的和平，於是他被迫再度騎上馬，展開他人生最後一次冒險。《印第安納瓊斯：命運輪盤》將於6月29日搶先全美在台上映。