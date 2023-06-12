PLG總冠軍賽／國王的防守給自己挖了大坑　遲來的調整難挽救大局

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同樣的防守失位在第3和第4戰的一些回合中也都有發生，國王隊不是沒有調整，在第4戰他們讓戴維斯上先發，增加了一名能留在內線保護籃框的球員，這讓他們那一場比賽在首節建立起防守，打出理想的攻防轉換拉開分數。
但今天他們再次被掩護後換防問題所擊敗，富邦上半場在內線28投20中，前18分鐘就攻下了49分，國王的長人沒辦法在擋拆後去跟上對方外線球員的切入；要不就是在對方中鋒順下的情況下，沒能保護自己的位置，因此只能目送對方的球員上籃。
毫無疑問，富邦的外線球員體型更好、運動能力也更強，因此在擋拆或進行交叉掩護後，他們擁有對籃框更直接的威脅，也無形中給予國王內線更大的威脅。但今天的比賽顯示出，球隊本應該能夠用一些策略上的變化，去為自家長人提供一些幫助。
在左右系列賽勝負關鍵的G5，國王在上半場的防守幾乎直接崩潰，富邦球員可以輕鬆取得他們想要的進攻位置和對位。
在下半場，主場球隊提高了身體對抗以及使用了區域聯防，不給塞瑟夫和強森太容易做出接球或是上前進行掩護的動作、讓他們不得不往外去接應——那一兩步的距離就能給自己製造更多回徹的時間——效果也展現在了防守內容上，讓富邦在最後一節半的時間命中率顯著的降了下來。
只不過就如萊恩所說，這樣的調整出現在第5戰的最後10幾分鐘，似乎來得有些晚了。富邦在前4戰外線127投29中，命中率僅22.8%，或許提早嘗試這樣的混合型防守變化，能為他們提供更多的容錯率。
富邦在使用兩名外籍中鋒的比賽，目前為止無一例外取得全勝，許晉哲總教練在今天賽後也明講，只要沒有健康上的問題，之後也會延用。國王將不得不正面擊敗這一套陣容。當然，今天球隊教練團在策略上的調整取得了一些成效，不過他們能否來得及在接下來的兩戰填上自己挖出來的坑？戰況不利於他們。