影音／笑死！大谷翔平也傻眼！水手投手解決神鱒還跟他示威

PLG總冠軍賽／國王的防守給自己挖了大坑　遲來的調整難挽救大局

▲富邦勇士前鋒周桂羽切入騎馬射箭投進兩分，國王球員防守不及。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.12）
▲富邦勇士前鋒周桂羽切入騎馬射箭投進兩分，國王球員防守不及。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.12）

記者黃建霖/綜合報導

「我們在開賽時挖了一個大坑，最終沒能將它填上。」賽後新北國王主帥萊恩，如此說道。他們在G5的飆分大戰中只輸給富邦勇士6分，但結果卻是天差地別，球隊現在將不得不連續贏下兩場比賽，才能獲得冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從系列賽開打後，國王內線球員面臨擋拆或掩護後的防守問題，就是他們難以解決的軟肋。在第2戰林志傑拿下關鍵的7分，3個回合都是利用牧倫斯防守擋拆後的換防問題取得機會。

同樣的防守失位在第3和第4戰的一些回合中也都有發生，國王隊不是沒有調整，在第4戰他們讓戴維斯上先發，增加了一名能留在內線保護籃框的球員，這讓他們那一場比賽在首節建立起防守，打出理想的攻防轉換拉開分數。

但今天他們再次被掩護後換防問題所擊敗，富邦上半場在內線28投20中，前18分鐘就攻下了49分，國王的長人沒辦法在擋拆後去跟上對方外線球員的切入；要不就是在對方中鋒順下的情況下，沒能保護自己的位置，因此只能目送對方的球員上籃。

毫無疑問，富邦的外線球員體型更好、運動能力也更強，因此在擋拆或進行交叉掩護後，他們擁有對籃框更直接的威脅，也無形中給予國王內線更大的威脅。但今天的比賽顯示出，球隊本應該能夠用一些策略上的變化，去為自家長人提供一些幫助。

在左右系列賽勝負關鍵的G5，國王在上半場的防守幾乎直接崩潰，富邦球員可以輕鬆取得他們想要的進攻位置和對位。

在下半場，主場球隊提高了身體對抗以及使用了區域聯防，不給塞瑟夫和強森太容易做出接球或是上前進行掩護的動作、讓他們不得不往外去接應——那一兩步的距離就能給自己製造更多回徹的時間——效果也展現在了防守內容上，讓富邦在最後一節半的時間命中率顯著的降了下來。

只不過就如萊恩所說，這樣的調整出現在第5戰的最後10幾分鐘，似乎來得有些晚了。富邦在前4戰外線127投29中，命中率僅22.8%，或許提早嘗試這樣的混合型防守變化，能為他們提供更多的容錯率。

富邦在使用兩名外籍中鋒的比賽，目前為止無一例外取得全勝，許晉哲總教練在今天賽後也明講，只要沒有健康上的問題，之後也會延用。國王將不得不正面擊敗這一套陣容。當然，今天球隊教練團在策略上的調整取得了一些成效，不過他們能否來得及在接下來的兩戰填上自己挖出來的坑？戰況不利於他們。

PLG冠軍賽／帶傷上陣率隊聽牌　蔡文誠成富邦勇士三連霸重要拼圖

PLG冠軍賽／勇士「強塞組合」全勝　封王戰再複製？許總智慧閃避

PLG冠軍賽／富邦勇士聽牌功臣　塞瑟夫判若兩人、從9分飆到33分

PLG冠軍賽／勝利方程式、塞瑟夫轟33分　勇士111：105勝國王聽牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀