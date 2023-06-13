55歲夏禕昔不倫人夫倪敏然！「消失台灣演藝圈多年」現況曝光了
55歲藝人夏禕出身上海，長年於台灣發展的她，過去在台灣演藝圈紅極一時，如今睽違4年回到台灣。她昨（12）日現身記者會，透露寶貝女兒費婧已經結婚了，被問到自身感情狀況，她則表示自己早已習慣一個人。事實上，她過去有過一段婚姻，離婚後與當時已婚的工作夥伴倪敏然傳緋聞，隔年倪敏然自縊身亡，夏禕後來離開台灣演藝圈，消失螢光幕前多年的她，現況也曝光了。
記者郭佩蓉/綜合報導
夏禕出身上海梨園世家，從小就到北京學戲，17歲被提名中國戲劇梅花獎，23歲結婚後赴台灣定居，不過因為丈夫外遇、好賭又經商失敗，夏禕便與之離婚。後來她在白冰冰的節目擔任武術替身演員，在導演侯孝賢的電影《海上花》演出配角，在《綜藝大哥大》擔任嘉賓後走紅，成為《綜藝大哥大》固定班底。
2004年，夏禕出演相聲舞台劇《大宅，門都沒有》，與當時已婚的工作夥伴倪敏然傳出緋聞，倪敏然於2005年5月1日自縊身亡，當時夏禕也成為眾矢之的，不過倪敏然的妻子李麗華則表示，夏禕和倪敏然兩人是真心相愛，外界不應責怪夏禕。此事發生之後，夏禕也舉辦記者會坦承與倪敏然的感情關係，並離開台灣，消失螢光幕前多年。
昨（12）日，夏禕出席「群星慶端陽－演藝人員基金會端午聯歡餐會」，許久未露面的她，也和大家分享近況，她透露自己目前改以接活動與幕後工作為主，都專注於戲劇相關工作，像是舞台劇或是和朋友一起製作的戲劇表演，這次回到台灣見到許多前輩們像是隔了很多年一樣，非常想念大家。2013年起，她也擔任新北市電影電視演員業職業工會名譽副理事長，促進海峽兩岸演藝圈交流。
未來是否會考慮回演藝圈或是上節目通告？夏禕表示會害怕自己說錯話得罪人，不知道哪句話是對是錯，但也沒有明確排斥回歸螢光幕前。她也透露自己這幾天有在電視上看到吳宗憲，稱讚對方「依舊青春活力」，也非常期待能再次與老友張菲相見。對於自身感情狀態，她坦言很習慣一個人自由自在的感覺，「都幾歲了還找男朋友，累不累啊」，相當滿意自己現在的生活。