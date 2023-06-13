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批林飛帆退選卻「迴避責任」　王鴻薇：道歉說法和林智堅一樣？

▲林飛帆今下午宣布退選中山、北松山立委，王鴻薇稍早批評林飛帆「迴避責任」，把自己的責任推給他，聲明道歉說法還跟林智堅一樣。。（圖／記者嚴俊強攝）
▲林飛帆今下午宣布退選中山、北松山立委，王鴻薇稍早批評林飛帆「迴避責任」，把自己的責任推給他，聲明道歉說法還跟林智堅一樣。。（圖／記者嚴俊強攝）

記者翁子竣／台北報導

政壇性騷擾風波不斷延燒，被指控督導不周的民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人林飛帆，今（13）日召開記者會宣布退選，並批評對手現任國民黨立委王鴻薇，利用受害者苦痛，進行雙標政治操作。對此，王鴻薇稍早批林飛帆「迴避責任」，把自己的責任推給他，聲明道歉說法還跟前新竹市長林智堅一樣。

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民進黨前婦女部黨工日前踢爆遭廠商性騷擾，導致當時擔任副祕書長一職，負責督導婦女部的林飛帆成外界眾矢之的。經輿論不斷延燒，林飛帆下午召開記者會，決定退出立委選舉，並提到中央黨部雖釐清他未吃案，但應以更高標準負起政治責任。

林飛帆也批評對手王鴻薇，利用受害者的苦痛，進行雙重標準政治操作，讓原本應該被聚焦的制度改革，以及如何協助受害者的討論，淪為政治口水與抹黑。他認為，這樣的選戰持續進行，傷害的只會是受害者與這場運動。

王鴻薇稍早回應，林飛帆雖宣布退選，但退選聲明中卻迴避了自己應有的責任，「而且他自己選不下去，卻把他的責任推給我，這是非常沒擔當的作法。」

王鴻薇反批，林飛帆聲明中的道歉，未針對事件本身，反而是針對造成社會紛擾的道歉。他質疑，「這樣的說法不是跟林智堅一樣？請問林飛帆難道你是林智堅嗎」。

王鴻薇強調，對他來說自己的責任就是按部就班，一步一腳印用他的服務與問政表現，爭取民眾對他最大的支持。

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