新住民甜點派對在7月登場　廣邀苗栗縣民眾

苗栗縣新住民家庭服務中心將於112年07月15日(六)、07月16日(日)辦理「技藝學習課程之甜點派對」，主辦單位說明，在台灣許多新住民希望能夠外出或自行創業，以改善家庭經濟狀況，能夠經濟獨立、提升自我價值和尊嚴。部分新住民選擇善用自己的原生背景與文化美食進行創業，或是參與職訓課程學得一技之長，然而卻也有部分新住民受限於經濟、知識及資訊缺乏等因素，錯失了學習技藝的機會。
國際中心賴正琳／綜合報導
苗栗縣新住民家庭服務中心表示，本次針對對於烘焙有興趣的新住民姊妹開設烘焙課程，課期間在執業業師的指導下學習各式點心和糕點的作法及技巧，期望課程結束後，姊妹們能夠發揮所學，經營小本生意，增加經濟收入。由於新住民姊妹遠嫁到台灣，因文化、教育差異使新住民在台謀職不易，為了讓新住民姊妹在台灣也可以靠自己的手藝謀生，便規劃一系列課程讓新住民姊妹們可以互通有無、教學相長，課程學習結束後可延續課程至職訓單位培訓考取丙級證照，以利新住民姊妹創業。
苗栗縣新住民家庭服務中心邀請苗栗縣對甜點製作有興趣之新住民家庭親子一同參與，促進親子感情與更多新住民家庭交流互動，歡迎新住民踴躍報名，由於名額有限，報名方式請撥打電話037-277115、037-277117。