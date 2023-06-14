魏如萱恢單更自在！樂成「歌壇發電機」　1個性特點圈女也圈男

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日前魏如萱北高雙蛋開唱，嘉賓不僅邀來林宥嘉，還有「緋聞男友」蔡旻佑，魏如萱在台上與蔡旻佑幽默又親密的互動，成為熱議話題，兩人是因為演出音樂劇《向左走向右走》成為好友，當時擔任嘉賓的蔡旻佑還甜蜜告白魏如萱：「我愛妳」、「我一直都會在！不管任何場合，就算全世界都忘記妳，我還是會在」，令人稱羨，不過兩人似乎真的只是單純非常好的異性朋友，在演藝圈裡相偕成長，互相加油打氣。
魏如萱因為開放、不做作的個性，不論男女都無法抵抗她的真性情，近年她更是積極瘦身，如今保養得宜的她，不僅完全看不出是一個小孩的媽，也無法令人相信已經40歲了。與演藝圈的藝人都有好交情的魏如萱，近來遭爆與陳昊森有曖昧情，其實雙方時常在網路上互動，陳昊森不僅曾經幫魏如萱的演唱會催票，還在上電台訪問時，演唱魏如萱的歌曲〈你啊你啊〉，好交情溢於言表。
魏如萱近年也逐步將演藝事業版圖，拓展到大陸，先前在演唱會上，一起合作大陸節目《聲生不息 寶島季》而結為好友的那英、華晨宇、馬嘉祺，特意從長沙連線到小巨蛋舞台，一起為魏如萱加油打氣，讓大家又驚又喜。魏如萱也曾提到，錄製完該節目後，馬嘉祺還特別傳訊息關切，又加上魏如萱日前在IG發文：「因為我愛你，所以就算全世界都在催你快點長大，我依然覺得你還可以像個小孩。」使外界不禁多做聯想。
此外，針對近來魏如萱傳出的緋聞，魏如萱經紀人回應：「娃娃和陳昊森、蔡凡熙就是認識多年的好朋友！馬嘉祺則是一起錄製節目、同為那英戰隊的隊友，隊友們的相處情感就像家人，緋聞真的是謠傳，謝謝大家的關注和祝福。」