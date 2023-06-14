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魏如萱恢單更自在！樂成「歌壇發電機」　1個性特點圈女也圈男

▲魏如萱自爆聽力嚴重受損。（圖／台視提供）
▲魏如萱自爆聽力嚴重受損。（圖／台視提供）

記者吳雨婕/綜合報導

魏如萱（娃娃）去年結束與隆宸翰的4年婚姻，宣布恢復單身，與前夫有一個兒子的她，生活重心放在家庭與演藝事業，生活過的多采多姿，也陸續在台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱，魏如萱日前大方在演唱會上喊蔡旻佑是「緋聞男友」，使得她的感情狀況，愈發讓人好奇，近來還傳出與陳昊森、蔡凡熙，以及大陸男團「時代少年團」隊長馬嘉祺過從甚密，但其實會有好人緣，都與魏如萱的個性特點有關。

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魏如萱一直都以親民的形象為人所知，不論是與藝人、粉絲互動時，還是接受媒體採訪時，落落大方、俏皮靈動的個性，就算是第一次見面，也能感受到她發自內心的溫暖，且就算魏如萱已貴為金曲歌后，從過去到現在，都未曾擺出歌后的架子，反而依舊維持她無厘頭、大剌剌的真實樣貌，這也是為什麼她能在演藝圈收穫一票好友、在歌壇能收穫一票粉絲的原因。

日前魏如萱北高雙蛋開唱，嘉賓不僅邀來林宥嘉，還有「緋聞男友」蔡旻佑，魏如萱在台上與蔡旻佑幽默又親密的互動，成為熱議話題，兩人是因為演出音樂劇《向左走向右走》成為好友，當時擔任嘉賓的蔡旻佑還甜蜜告白魏如萱：「我愛妳」、「我一直都會在！不管任何場合，就算全世界都忘記妳，我還是會在」，令人稱羨，不過兩人似乎真的只是單純非常好的異性朋友，在演藝圈裡相偕成長，互相加油打氣。

▲魏如萱（中）魏如昀（左）是雙胞胎姊妹一事，至今還是有許多人不知道，右邊為好友蔡旻佑。（圖／翻攝魏如萱IG）
▲魏如萱（中）與蔡旻佑（右）是好朋友。（圖／翻攝魏如萱IG）
▲魏如萱高雄場演唱會嘉賓，請來林宥嘉擔任嘉賓。。（圖／好多音樂提供）
▲林宥嘉（左）擔任魏如萱高雄場演唱會嘉賓。（圖／好多音樂提供）
魏如萱因為開放、不做作的個性，不論男女都無法抵抗她的真性情，近年她更是積極瘦身，如今保養得宜的她，不僅完全看不出是一個小孩的媽，也無法令人相信已經40歲了。與演藝圈的藝人都有好交情的魏如萱，近來遭爆與陳昊森有曖昧情，其實雙方時常在網路上互動，陳昊森不僅曾經幫魏如萱的演唱會催票，還在上電台訪問時，演唱魏如萱的歌曲〈你啊你啊〉，好交情溢於言表。

▲陳昊森身上的Toile Iconographe牛仔套裝，是來自最新的Valentino 2023 Urban Flows早秋系列。（圖／VALENTINO提供）
▲魏如萱近來被爆出與陳昊森「過從甚密」。（圖／VALENTINO提供）
魏如萱近年也逐步將演藝事業版圖，拓展到大陸，先前在演唱會上，一起合作大陸節目《聲生不息 寶島季》而結為好友的那英、華晨宇、馬嘉祺，特意從長沙連線到小巨蛋舞台，一起為魏如萱加油打氣，讓大家又驚又喜。魏如萱也曾提到，錄製完該節目後，馬嘉祺還特別傳訊息關切，又加上魏如萱日前在IG發文：「因為我愛你，所以就算全世界都在催你快點長大，我依然覺得你還可以像個小孩。」使外界不禁多做聯想。

▲魏如萱台北小巨蛋開唱時，馬嘉祺、那英、華晨宇透過連線方式「現身」演唱會。（圖／好多音樂提供）
▲魏如萱台北小巨蛋開唱時，馬嘉祺（後方螢幕左起）、那英、華晨宇透過連線方式「現身」演唱會。（圖／好多音樂提供）
此外，針對近來魏如萱傳出的緋聞，魏如萱經紀人回應：「娃娃和陳昊森、蔡凡熙就是認識多年的好朋友！馬嘉祺則是一起錄製節目、同為那英戰隊的隊友，隊友們的相處情感就像家人，緋聞真的是謠傳，謝謝大家的關注和祝福。」

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