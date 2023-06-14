美中局勢緊張　越南成最大工廠移轉接收國

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根據KPMG最新報告顯示，過去五年的全球企業供應鏈移轉，越南是最大的產地移轉接收國（receiving country），也是唯一同時吸引高附加價值產業（電子、工業和零組件）和低附加價值產業（家居、服飾和鞋履）進駐的市場。
KPMG指出，由於中國傾向發展更多具高附加價值的全球商品，例如設計、品牌及研發，東南亞國家因而順勢接手供應鏈環節中不可或缺的基礎生產及組裝作業，越南更因優惠的稅率及廣設工業園區，得以吸引外來投資人。
KPMG分析，相對不受地緣政治風險影響和低廉的土地與勞動力，是越南吸引企業的關鍵，越南2021年的人數規模、人口組成及最低薪資水準和十年前的廣東相似，但2022年第一季，越南出口量已超越深圳。
不過，受到氣候變遷影響，導致氣溫炎熱、用電需求大增，越南北方工業區也出現缺電危機。除了能源問題，越南為遵循跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），2024年將面臨薪資調升導致成本上升的壓力。
該調查共查訪132家跨國企業，有34％總部位於美國，其次是台灣（24％）、日本（21％）和中國（9％），232個供應鏈市場遷移中，單一市場搬遷數量為74次，僅占整體的32％；大多數企業選擇往多國移動，總計次數為158次。