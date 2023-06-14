確定了！平均地權條例7月1日施行　「最強打炒房」3重點一次看

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在私法人購屋免經許可部分，內政部對於私法人買受住宅用途具有公益性、必要性者，公告訂有9種「免經許可」情形，包括公（國）營事業或受政府捐助之財團法人、AMC／台灣金聯、經紀業買受瑕疵物件、法院拍賣、文化資產、優先購買權、都市更新、危老重建、合建。
另對於私法人因正常經營用途需要而買受住宅者，訂有6種「需經許可」情形，例如買受住宅作宿舍、具規模出租經營使用，但經許可取得住宅後，仍須受到5年不得移轉等限制，以避免被變相淪為短期炒作之用。
檢舉獎金辦法明定可發給檢舉獎金的案件類型，包括逾期或不實申報實價登錄、違反紅單禁止轉售、限制換約與禁止炒作規定四類，民眾檢舉經查證屬實者，將以實收罰鍰發給30％、上限1000萬元的檢舉獎金。
至於限制換約轉售行為，依目前子法規定，有非自願離職、罹患重大傷病或特定病症等6種得申請換約情形，內政部針對6項情況會明確規範申請文件。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨先前指出，今年1月底平均地權條例修正案三讀通過後，卻拋出「不溯及既往」的震撼彈，預售屋賣方即刻收手，房價盤整程度有限，認為可預期在現今經濟狀況下，將出現蓋不出來的落跑建商，消費者要自求多福。而受衝擊最大的高價住宅，在私法人不能持有後，可能衍生新的規避方式而造成意料之外的亂象。
馨傳不動產智庫執行長何世昌也曾示警，指私法人購屋許可制並未限制住宅以外的用途，但若是單一產權且住商混合的大樓、透天厝將受影響，尤其是六米巷內的透天、或是中南部的在地商圈，原登記為住宅卻用來當店面的透天厝，價格恐受衝擊。