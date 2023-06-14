劉家昌挺賴清德　林俊憲：不忍台灣未來被侯友宜搞垮

資深音樂人劉家昌今（14）日於臉書發文，若賴清德跟侯友宜擇一，他會毫不猶豫選擇賴，更稱若是選擇侯友宜，最後連怎麼死的都不知道，「只能含怨離開最愛的中華民國了。」對此民進黨立委林俊憲說，草包與領袖間的選擇，其實真的不難，無論以前支持誰，現在願意加入信賴台灣的陣營都非常歡迎，劉應是不會忍心看到台灣未來被侯友宜搞垮，才會做此發言。
記者陳威叡／台北報導
長期支持國民黨的劉家昌，今日於臉書發文，表示原本以為侯友宜有什麼奇招，結果看完政治大學與學生答辯後，才徹底了解侯友宜不只是草包，草包裡面連一根草都沒有，答非所問到了極點，一派胡言，共出的兩個政見，包括孩子零到6歲國家養與和平協議，都是郭台銘先前所提。若賴清德跟侯友宜擇一，會毫不猶豫選擇賴。
對此林俊憲表示，草包與領袖間的選擇，其實真的不難，無論以前支持誰，現在願意加入信賴台灣的陣營，一定都非常歡迎。劉家昌的表態在深藍陣營有一定代表性，因為明眼人都知道，這場選戰已經不是傳統藍綠對決，甚至也無關意識形態，而是草包與真正的領導者之間。
林俊憲說，真正熱愛這片土地和國家的人，不會忍心看到台灣未來被侯友宜搞垮，才會做此發言，不過「死」字有點嚴重，也不用灰心離開台灣，「好好留下來看國民黨怎麼把自己搞垮，難道不也很有趣嗎？」