手作越南生春捲　新住民交流夏季必吃美食

6月鳳凰花開，傳出陣陣桂竹粽香，移民署新竹市服務站本次家庭教育課程邀請越南籍通譯許玉美女士教大家製作夏日必吃美食「越南生春捲」。越南生春捲的材料營養豐富又多元，加入米線、肉類、海鮮及爽脆的蔬菜的春捲，醮上包含檸檬汁、魚露及糖的酸甜沾醬，清爽豐富的口感立刻趕走炎炎夏日吃不下的厭食感。生吃之外也能依自己喜好包入熟食，還能酥炸，一捲多吃，充滿創意。
國際中心賴正琳／綜合報導
端午連假將屆，移民署新竹市服務站舉辦家庭教育暨法令宣導，揪新住民製作低卡越氏春捲，讓端午團聚美食，多了另一種輕鬆選擇。活動同時宣導「防治非洲豬瘟」，提醒切勿攜帶或以快遞及郵包方式寄送含肉製品來台；另移民署「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」進入尾聲，呼籲在台逾期外來人口，把握安心返鄉的最後機會。
講師與服務站同仁更貼心提醒，春捲內如有包肉，務必遵守「防治非洲豬瘟」規定，切勿選用來歷不明的肉類製品，以免破壞台灣享譽已久的美食環境。來自日本的紀子表示，相當喜愛低卡又健康的越南生春捲，能夠親手製作更覺得有趣。端午連假期間，已邀請日本家人來台灣旅遊及品嚐美食，也一定會遵守相關規定，用實際行動守護台灣。
移民署新竹市服務站專員黃錦繡表示，端午佳節是家人團圓的日子，移民署自本年2月1日起至6月30日止推動的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」即將結束，呼籲在台逾期停居留的外來人士把握機會，主動到案返家團圓。另呼籲大家一同愛護台灣豬及遵守「防治非洲豬瘟」規定，返鄉後切勿攜帶肉類產製品或飛機上剩餘餐點入境台灣；更不要因為思鄉，網購、郵寄或寄送肉類包裹入境，累犯違法者最高將重罰新台幣100萬元。