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36歲歌手黑色素瘤癌逝　醫曝「指甲有黑線恐致死」：5種痣要小心

▲《中國好聲音2》歌手張恒遠因罹患黑色素瘤過世，享年36歲，留下老婆和10個月大的兒子。醫曝「5種痣要小心」。（圖 ／張恒遠微博）
▲《中國好聲音2》歌手張恒遠因罹患黑色素瘤過世，享年36歲，留下老婆和10個月大的兒子。醫曝「5種痣要小心」。（圖 ／張恒遠微博）

記者徐銘穗/綜合報導

中國歌手張恒遠曾參加《中國好聲音2》獲亞軍而走紅，未料今（14）卻傳出他罹患惡性黑色素瘤病逝，享年36歲，留下妻子和10個月大的孩子，令人不勝唏噓。醫師指出，黑色素瘤是惡性很高的癌症，少見但死亡率最高，容易轉移、擴散至其他組織及器官而致命東方人最常見好發於四肢末端，如手指、腳趾等，容易被誤認為灰指甲或香港腳而輕視病情，第四期存活率只剩10%。當發現皮膚上出現5種痣相務必小心。

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彰化醫院一般外科醫師李忠懷曾說，黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，發生率約為十萬分之一，從發現到死亡可能僅需數月，但不少人對皮膚病灶可能疏於警覺及防護，導致延遲就醫時間，加上黑色素瘤很容易轉移，致死率也很高。

▲彰化一名阿嬤曾因腋下腫塊就醫，檢查才發現是手部的黑色素瘤轉移釀禍。（圖／彰化醫院提供）
▲彰化施姓阿嬤曾因腋下腫塊就醫，檢查才發現是手部的黑色素瘤轉移釀禍。（圖／彰化醫院提供）
黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，李忠懷呼籲，若發現痣的外觀變大、邊緣不規則、形狀不對稱、顏色改變或不均勻、皮膚破壞、產生潰瘍或易出血等症狀，應提高警覺，及時就醫，只要腫瘤尚未轉移，大部分的病患可被治癒。

皮膚科醫師蔡逸姍在節目《健康2.0》就提到，曾遇過一位30幾歲的室內裝潢工人，某天下班回家後，發現右手食指的指甲出現了一條黑色細線，本不以為意，以為是在工作時撞到的，但一年過去，這條細線反而沒消失，反而愈來愈寬、不均勻，黑線甚至暈到皮膚上一小塊，於是他到皮膚科看診，這才發現已確診了第二期黑色素癌，手指患處需局部切除

▲施姓阿嬤右大拇指存在30年的「痣」發生癌變，彰化醫院一般外科醫師李忠懷呼籲，黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，痣若發生變化就要就醫。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.29）
▲施姓阿嬤右大拇指存在30年的「痣」發生癌變，彰化醫院一般外科醫師李忠懷呼籲，黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，痣若發生變化就要就醫。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.29）
蔡逸姍也說，惡性黑色素細胞癌就是皮膚癌裡的「癌亡」，致死率相當高，生存率相當低。不過幸好該名男子發現的還算早，是在第2期，所以局部做一個大範圍的切除後，還能保有手指頭。若診斷為第一期，存活率約70到80%，但第四期只剩10%「100個死掉90個，很恐怖」

台大醫院皮膚科主任蔡呈芳曾在《健康2.0》頻道中提醒，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，務必盡速治療。臨床上該如何區分是單純的痣，還是致死率極高的惡性黑色素瘤？蔡呈芳教「5大痣相」自我檢測：

A（Asymmetry 對稱性）：把痣「劃十次」切成上下左右四塊，若上下不對稱、或左右邊不對稱就得小心。

B（Border邊緣）：痣的邊緣、界線不平整不清晰，若痣的一邊糊掉或是「長出手或腳」，這種不光滑的痣也得留意。

C（Color 顏色）：痣黑得發亮或淺淺灰色都好，一旦顏色越不均勻或顏色越多，就要提高警覺。

D（Diameter 直徑）：直徑大於等於0.6公分，即需高度懷疑可能是惡性黑色素瘤。

E（Evolving 改變）：當痣出現異常凸起，特別是表面產生變化，像是原本長毛的痣掉了，或是皮膚潰爛不會癒合，可能就有問題。

蔡呈芳強調，惡性黑色素瘤若未在第一時間發現、治療，一旦跑到淋巴結或有系統性轉移，死亡率相當高，民眾千萬要留意。

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