36歲歌手黑色素瘤癌逝　醫曝「指甲有黑線恐致死」：5種痣要小心

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黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，李忠懷呼籲，若發現痣的外觀變大、邊緣不規則、形狀不對稱、顏色改變或不均勻、皮膚破壞、產生潰瘍或易出血等症狀，應提高警覺，及時就醫，只要腫瘤尚未轉移，大部分的病患可被治癒。
皮膚科醫師蔡逸姍在節目《健康2.0》就提到，曾遇過一位30幾歲的室內裝潢工人，某天下班回家後，發現右手食指的指甲出現了一條黑色細線，本不以為意，以為是在工作時撞到的，但一年過去，這條細線反而沒消失，反而愈來愈寬、不均勻，黑線甚至暈到皮膚上一小塊，於是他到皮膚科看診，這才發現已確診了第二期黑色素癌，手指患處需局部切除。
蔡逸姍也說，惡性黑色素細胞癌就是皮膚癌裡的「癌亡」，致死率相當高，生存率相當低。不過幸好該名男子發現的還算早，是在第2期，所以局部做一個大範圍的切除後，還能保有手指頭。若診斷為第一期，存活率約70到80%，但第四期只剩10%「100個死掉90個，很恐怖」。
台大醫院皮膚科主任蔡呈芳曾在《健康2.0》頻道中提醒，雖然99%以上的痣皆為良性，不過若冒出「最惡性的黑色素瘤」，務必盡速治療。臨床上該如何區分是單純的痣，還是致死率極高的惡性黑色素瘤？蔡呈芳教「5大痣相」自我檢測：
A（Asymmetry 對稱性）：把痣「劃十次」切成上下左右四塊，若上下不對稱、或左右邊不對稱就得小心。
B（Border邊緣）：痣的邊緣、界線不平整不清晰，若痣的一邊糊掉或是「長出手或腳」，這種不光滑的痣也得留意。
C（Color 顏色）：痣黑得發亮或淺淺灰色都好，一旦顏色越不均勻或顏色越多，就要提高警覺。
D（Diameter 直徑）：直徑大於等於0.6公分，即需高度懷疑可能是惡性黑色素瘤。
E（Evolving 改變）：當痣出現異常凸起，特別是表面產生變化，像是原本長毛的痣掉了，或是皮膚潰爛不會癒合，可能就有問題。
蔡呈芳強調，惡性黑色素瘤若未在第一時間發現、治療，一旦跑到淋巴結或有系統性轉移，死亡率相當高，民眾千萬要留意。