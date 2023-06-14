確定訪中！美國務卿布林肯本週將訪北京 近5年來最高層級拜訪
美中關係緊張之餘如何避免升級成區域衝突是全球課題，不過今年二月打算訪問北京的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），近期再度傳出釋出善意傳出前往中國的消息，稍早中國外交部也證實，布林肯將於本週末18至19日間訪問中國。此行被認為將是突破美中歷史低點關係的重要訪問，盼能成功開啟雙邊重新對話。
國際中心楊智傑／綜合報導
此前多家美媒報導稱，布林肯近期將訪問北京，不過中國外交部幾日皆以「我目前沒有可以提供的消息，如果有消息的話，我們會及時發布」回應；今（14）稍早中國外交部發言人汪文斌對此終於給出確切答覆，並稱布林肯將於6月18日至19日訪中，美國國務院則宣布，布林肯將在16到21日訪問北京與倫敦。
美媒指出，布林肯此行有望會見中國高級官員，甚至有機會在北京見到中國國家領導人習近平，這將是自美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo），於2018年10月訪中以來，美國最高階外交官首度訪問中國的行程，不過與習近平見面的行程是否已經安排妥當仍是未知數。
此外，這也是布林肯上任國務卿、拜登政府上台以來，美國國務卿首度訪問中國。報導指出，布林肯此行被寄望能夠表達維繫美中溝通管道暢通的重要性，預計將對一系列全球議題與跨國挑戰合作可進行對話，不過《路透社》記者稱消息人士對此行並不抱持特別高的期待，尤其是華府明白此行未必能真的帶回豐碩成果，主要目的仍在與中國保持溝通管道，避免雙方「因誤判情勢」而發生意外。