帆船亞錦賽傳捷報　吳采謙勇奪兩銀寫歷史新猷

台灣帆船選手吳采謙在2023年ILCA亞洲錦標賽於ILCA 6項目男子組、U19男子組傳來捷報，奪得兩面銀牌，為吳采謙的亞洲國際賽首秀創下最佳成績，也為臺灣帆船於亞錦賽創下最優紀錄，刷新各國對臺灣代表隊印象。
運動中心/綜合報導
由國際總會、亞洲總會或國際單項總會主辦的世錦賽、亞錦賽及其他總會所認可的頂級賽事幾乎都為開放賽事，開放各國多名選手報名，顯少有限制一國一項目一艘船的報名規定，目的是希望帆船運動參與層面更擴大，增加選手參與比賽機會，即便賽事為亞洲錦賽標，也歡迎非亞洲地區選手參賽，提供其他地區選手也可參與洲際錦標賽的機會，惟最後頒獎時，僅亞洲區選手可取得殊榮，由此可見帆船運動如同大海的寬闊特性，廣納百川，但也因此更增加賽事難度，在各國多名好手的水上較勁中想躋身頒獎臺斬露頭角並非一項容易的事。
初次參加亞錦賽，憑藉過去默默耕耘、努力不懈與在賽場上當機立段及臨為不亂的表現，蒂造佳績。吳采謙上星期高中畢業，為了參賽放棄畢業典禮，最終脫穎而出，以男子組及U19組別兩面獎牌回報，使錯過的畢業典禮不再遺憾，也替母校國立羅東高中爭取光榮。
本次亞錦賽後，將目標對準亞運、奧運及世青賽，繼續炒熱臺灣帆船代表隊能見度，為自己也會臺灣帆船運動寫下歷史一頁。