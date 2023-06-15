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結合新住民開辦課程　探索南島語系文化

▲花蓮原住民族部落大學6月28、29日將與新住民家庭服務中心合作開辦課程。（圖／花蓮縣政府原民處）
▲花蓮原住民族部落大學6月28、29日將與新住民家庭服務中心合作開辦課程。（圖／花蓮縣政府原民處）

國際中心賴正琳／綜合報導

近年來，在配合政府南進外交政策之下，花蓮縣政府積極開展原住民互訪之旅，促進南島語系族群間文化交流。為此，花蓮縣原住民族部落大學攜手花蓮新住民家庭服務中心將於6月28日、29日舉辦「移民及原民的相遇之音樂及香料間的融合」課程，邀請印尼香料文化老師許羅熙娣與傳統竹琴老師張美君，帶領大家從研磨香料、製作竹琴到烹飪煮食，串起另一種南島語族間的交流方式，藉以讓兩族群相互了解、建立良好情誼。

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花蓮縣長徐榛蔚表示，台灣為南島語族的發源地，尤其花蓮是南島發源原鄉人口最多的縣市，因此縣府積極推動與南島系國家進行交流、追尋南島民族長遠的歷史軌跡。也期待藉由跨國共同合作、發展方式，達成文化的交流與保護、促使台灣原住民族躍上國際舞台，建立文化經濟共同圈。

課程以連續開辦兩日、一日八小時教學形式，每日早上進行印尼食材與香料的介紹、研磨與料理實作，並在原住民族料理基礎上、嘗試混搭印尼風格香料，打造出創新料理風格；下午體驗印尼傳統樂器竹琴，輔以原住民族傳統樂器竹鐘，經由合奏齊鳴、增進兩國文化認同感。課程中藉由製作竹琴紀念品，讓學員在過程中、進一步了解印尼文化與新住民的飲食、樂舞，期盼在密集授課中促進兩族群彼此間的互動與熟稔、協助新住民配偶適應當地生活，凝聚和諧發展共識。然而招生資訊一釋出、立即受到大家的廣大迴響，不到24小時便報名額滿，成為學員間炙手可熱的一門課程。

兼任部落大學執行秘書的花蓮縣政府原民處藝術文化科科長徐采瑤（阿美族）表示，縣府積極配合聯合國「2030永續發展目標」（SDGS），展現落實永續發展目標的相關作為，除了致力讓原住民族文化傳承保存，也極力促成與各國交流活動，成為文化多樣性與永續發展的模範城市。而台灣與印尼因同為南島語系地區，在飲食、歌舞、生活習慣上皆有許多異曲同工之妙，期望藉由新住民與原住民的參與，碰撞出更多文化邂逅的火花。

本次活動6/28（三）、6/29（四）上午八點至下午五點在花蓮市國福里沙基拉雅街111號辦理，相關問題請洽03-8233200分機314部落大學專人為您服務。

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