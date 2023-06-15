結合新住民開辦課程　探索南島語系文化

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課程以連續開辦兩日、一日八小時教學形式，每日早上進行印尼食材與香料的介紹、研磨與料理實作，並在原住民族料理基礎上、嘗試混搭印尼風格香料，打造出創新料理風格；下午體驗印尼傳統樂器竹琴，輔以原住民族傳統樂器竹鐘，經由合奏齊鳴、增進兩國文化認同感。課程中藉由製作竹琴紀念品，讓學員在過程中、進一步了解印尼文化與新住民的飲食、樂舞，期盼在密集授課中促進兩族群彼此間的互動與熟稔、協助新住民配偶適應當地生活，凝聚和諧發展共識。然而招生資訊一釋出、立即受到大家的廣大迴響，不到24小時便報名額滿，成為學員間炙手可熱的一門課程。
兼任部落大學執行秘書的花蓮縣政府原民處藝術文化科科長徐采瑤（阿美族）表示，縣府積極配合聯合國「2030永續發展目標」（SDGS），展現落實永續發展目標的相關作為，除了致力讓原住民族文化傳承保存，也極力促成與各國交流活動，成為文化多樣性與永續發展的模範城市。而台灣與印尼因同為南島語系地區，在飲食、歌舞、生活習慣上皆有許多異曲同工之妙，期望藉由新住民與原住民的參與，碰撞出更多文化邂逅的火花。
本次活動6/28（三）、6/29（四）上午八點至下午五點在花蓮市國福里沙基拉雅街111號辦理，相關問題請洽03-8233200分機314部落大學專人為您服務。