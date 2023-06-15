菲律賓慶祝建國125年　我國外交部致意

外交部政務次長李淳於今（2023）年6月12日晚間出席「馬尼拉經濟文化辦事處」（Manila Economic and Cultural Office）舉行的「菲律賓獨立125週年」國慶酒會。
國際中心賴正琳／綜合報導
李政務次長首先代表部長吳釗燮向菲國人民及政府誠摯祝賀獨立第125週年，並指出台菲兩國地緣關係密切，是堅定的夥伴與朋友。菲律賓是我國「新南向政策」重點國家，台灣是菲律賓第8大貿易夥伴、出口市場以及進口來源。2022年台菲雙邊貿易額達到107億美元，較2021年成長18%，兩國未來經濟合作潛力無窮。台菲兩國都堅定支持印太地區的和平與穩定，並共享民主及法治價值，兩國的友好關係奠基於人民間的緊密連結，相信未來能夠在各項領域中建立堅實互惠的夥伴關係。
馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表貝世偉（Silvestre H. Bello III）致詞呼應台菲兩國緊密的經貿合作關係，及兩國人民在歷史上的緊密連結，並表示台灣已成為全球半導體和晶片的主要開發和製造商，在台約18萬名菲律賓移工也扮演重要角色。菲律賓與台灣人民共存共榮，在當今動盪的國際局勢中，堪稱全球模範。最後，貝世偉主席舉杯與現場來賓一同表達對台菲情誼的堅定支持。
菲律賓參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）及Dapitan市市長Seth Frederick Jalosjos也應邀出席酒會，表達對台菲關係的支持。馬尼拉經濟文化辦事處並安排菲國在台社群，以及移工家庭社團表演菲國傳統舞蹈，彰顯台菲在文化以及人民之間的緊密交流與互動。