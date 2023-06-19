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巷仔內／SOGO聯名卡不平等合約　掀起遠東、國泰「卡戰」難解

▲SOGO百貨聯名卡爭議，引爆遠東與國泰兩集團大戰，而且看來這場「卡」戰恐怕難以落幕。（圖／SOGO百貨提供）
▲SOGO百貨聯名卡爭議，引爆遠東與國泰兩集團大戰，而且看來這場「卡」戰恐怕難以落幕。（圖／SOGO百貨提供）

記者顏真真／特稿

在失去好市多COSTCO聯名卡發行權之後，國泰世華銀行發行超過20年的SOGO百貨聯名卡也面臨「失」卡危機，主要是主入SOGO百貨的遠東集團在隱忍20年後，受不了當初太平洋建設章家簽下「無限期」合約，如同賣身契約，今年提出仲裁片面通知終止合約，引爆遠東、國泰兩大集團的「卡」戰。雖然兩方都喊話「以和為貴」可以坐下來談，卻各有盤算，誰也不退讓，除再提訴訟，國泰啟動「換卡」作業也不全然吃虧，短時間內再衝出30萬卡量。只是，目前看來這場「聯名卡」之戰誰也不會認輸，恐怕還有得打了，短期難有結果。

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SOGO百貨公司聯名卡就如同遠東集團董事長徐旭東所說「具有歷史性」，一張卡已經發行超過20年，確實令市場咋舌，因為以目前台灣所有聯名卡來看，就連最近才易主的「好市多COSTCO聯名卡」也是10年一約，至今已換了3家銀行發行，也難怪徐旭東會說「都過了20年了，可以坐下來談了」。

其實，雙方這20年也不是沒談過，只是最後都沒有共識，只能訴諸法律訴訟，2006年法院判SOGO若要終止合約，要賠償4億元給國泰。為何當初不直接拿4億終止合約？遠東高層說，「無限期」合約本來就不合理，況且當初入主SOGO百貨的太平洋建設章家為何會與國泰簽下如同賣身契的「無期限」，恐怕只有當事人知道。

後來雙方和解，國泰世華銀行再發新卡，但遠東對「無期限」合約仍耿耿於懷，今年2月無預警以仲裁聲請單方面通知8月15日終止合約。遠東主管私下透露，2月通知國泰，雙方也沒因此鬧得不愉快，還透出當初的通訊軟體對話。當然，國泰也不是省油的燈，向法院提出撤銷仲裁訴訟與假處分，先啟動換發CUBE卡作業，聯名卡合約是否中斷由法院仲裁。

遠東主管坦言，雙方一直都有在談，包括雙聯名卡、重新簽約都是選項，只是國泰都不接受，堅持依合約行事。市場也有不少人同情遠東，畢竟1張聯名卡發了20年也夠了，況且目前SOGO百貨聯名卡發卡量約只有60萬張，當然這也跟遠東發了集團卡「快樂卡」瓜分市占也有關係。

令大家好奇的是，對國泰來說，連失去好市多聯名卡300萬張卡量都不怕了，為何在意這60萬張卡量？據了解，除了接下來大巨蛋SOGO CITY商場將開幕，還有面子問題，畢竟合約「白紙黑字」，怎麼說怎麼做，國泰又是上市公司，也不能損及公司及股東權益。

因此，即便雙方都喊話「以和為貴」可以坐下來談，但對於雙方大老闆是否早就談過？徐旭東語帶神秘說「我怎麼可能告訴你」。遠東主管也表示，若這次國泰訟訴再贏，遠東會上訴。看來，遠東、國泰兩大集團的「卡」戰恐怕還有得打。

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