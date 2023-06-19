巷仔內／SOGO聯名卡不平等合約　掀起遠東、國泰「卡戰」難解

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實，雙方這20年也不是沒談過，只是最後都沒有共識，只能訴諸法律訴訟，2006年法院判SOGO若要終止合約，要賠償4億元給國泰。為何當初不直接拿4億終止合約？遠東高層說，「無限期」合約本來就不合理，況且當初入主SOGO百貨的太平洋建設章家為何會與國泰簽下如同賣身契的「無期限」，恐怕只有當事人知道。
後來雙方和解，國泰世華銀行再發新卡，但遠東對「無期限」合約仍耿耿於懷，今年2月無預警以仲裁聲請單方面通知8月15日終止合約。遠東主管私下透露，2月通知國泰，雙方也沒因此鬧得不愉快，還透出當初的通訊軟體對話。當然，國泰也不是省油的燈，向法院提出撤銷仲裁訴訟與假處分，先啟動換發CUBE卡作業，聯名卡合約是否中斷由法院仲裁。
遠東主管坦言，雙方一直都有在談，包括雙聯名卡、重新簽約都是選項，只是國泰都不接受，堅持依合約行事。市場也有不少人同情遠東，畢竟1張聯名卡發了20年也夠了，況且目前SOGO百貨聯名卡發卡量約只有60萬張，當然這也跟遠東發了集團卡「快樂卡」瓜分市占也有關係。
令大家好奇的是，對國泰來說，連失去好市多聯名卡300萬張卡量都不怕了，為何在意這60萬張卡量？據了解，除了接下來大巨蛋SOGO CITY商場將開幕，還有面子問題，畢竟合約「白紙黑字」，怎麼說怎麼做，國泰又是上市公司，也不能損及公司及股東權益。
因此，即便雙方都喊話「以和為貴」可以坐下來談，但對於雙方大老闆是否早就談過？徐旭東語帶神秘說「我怎麼可能告訴你」。遠東主管也表示，若這次國泰訟訴再贏，遠東會上訴。看來，遠東、國泰兩大集團的「卡」戰恐怕還有得打。