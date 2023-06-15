內幕／貫徹賴意志林飛帆退選　民進黨清理戰場設停損

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為此林飛帆暫停所有競選活動，配合黨內調查。據了解，黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕與主席辦公室主任周威佑等人，上周五晚間在黨中央研擬新聞稿，歷經3小時的時間完稿，並於當晚8時許公布調查結果，報告內容明確提及「林前副秘書長相關處置，與中央黨部既有規定並無相違背之處。」白紙黑字替林飛帆背書，時任副秘書長絕無包庇、吃案一事。
民進黨處理性平事件果斷明快，短短一周時間，黨主席賴清德下令要求啟動黨內改革，政院也將啟動修正修平三法，將傷害降到最低，此外新北市幼兒園餵藥案與國民黨總統參選人一舉一動攻佔媒體版面，讓黨內不少人認為林飛帆就此安全下莊。
據了解，調查落幕後，林飛帆也將重啟競選活動，並陸續拜會地方頭人與議員，未料在本周一情勢急轉直下，林飛帆當天下午在黨中央臨時召開記者會，宣布退出立委選舉引發外界譁然，強調自己作為當初督導部門的長官，應以更高標準，負起政治責任，期盼性平運動不再受政治口水攻防的干擾，能夠聚焦在未來制度改革。
據悉，主席賴清德本周一拍板，要求黨高層勸退林飛帆，為性平事件清理戰場設下停損點。有黨內人士指出，為避免性平事件淪為在野黨政治提款機，防止野火延燒，黨高層貫徹賴清德意志，不得不做出此決定，展現民進黨最高道德標準。
民進黨性平事件，無疑重傷黨內形象，在野黨無不見獵心喜輪番猛攻，而賴清德立即下達指令「不必以大局為重」、「不需要考慮選舉」、「該認錯就認錯，該檢討就檢討」三大原則啟動黨內改革，時任黨主席的總統蔡英文為此致歉，同時間政院也火速表態將修法，面對社會輿輪展現處理態度。
有綠營人士指出，國民黨同樣爆出多起性平案件，立委傅崐萁遭控性騷資深媒體人董成瑜，黨內遲至本周一才召開性平會，而立委陳雪生性騷綠委范雲判決定讞，黨中央高喊性平及女權沒有模糊空間，但未撤銷提名。藍委王鴻薇高喊要民進黨嚴查林飛帆，卻避談陳雪生參選資格，更兩手一攤稱「你說我雙標，那我也沒有辦法。」直球對決或心口不一，態度一覽無遺。