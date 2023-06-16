愛喝超商飲料注意！醫點名「5款飲料」不鹹卻高鈉：喝多恐尿結石
真的不是只有「吃太鹹」鈉含量才會過量！日常生活中有許多含高鈉的飲料也都被你喝下肚啦！近日泌尿科醫師陳鈺昕指出，超商有很多飲料就像刺客，即使喝起來不鹹，但是其中的鈉含量其實非常高，提醒人一天要是攝取超過鈉含量標準，不僅會造成水腫、腎臟負擔，甚至有尿結石、腎結石的風險，不可不注意！
記者張嘉哲/綜合報導
泌尿科醫師陳鈺昕近日在臉書粉專表示「飲料喝起來甜蜜蜜，卻有可能讓我們的泌尿系統完蛋？原因就是因為這些飲料很多可能隱藏過多的鈉！根據國健署建議，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，差不多就是6公克的鹽，但根據統計，國人成年男性平均每天會吃進4580毫克的鈉，超出建議攝取量的1.9倍；而成年女性也超過1.5倍之多」。
陳鈺昕也表示「攝取鈉含量超標會引發水腫、增加腎臟負擔、增加尿路結石風險，然而超商很多飲料就如同鈉含量刺客，即使喝起來不鹹但鈉的含量卻不容忽視！」以下幾款飲料一定要注意哦！
🟡運動飲料
🟡果菜汁
鮮榨果菜汁通常沒有鈉含量過高的問題，但市售飲料有時會為了增添風味加入鈉，購買時建議大家確認營養成分
🟡酸梅湯、楊桃汁
這兩種飲品製作原料為醃漬物，本身鈉含量就偏高
🟡可可
本身就屬於高草酸飲料
陳鈺昕說「若是攝取超標的鹽份，相信大家一定會在腦海中浮現多喝水的觀念就好，但其實人體每日能排出的鈉含量是有限的，還是建議遵循以下幾點守則，從根本上減少鈉的攝取，包括少喝加工飲料，以水作為主要的水分補充來源、少喝火鍋湯底、減少調味料、醬料使用，品嘗食物原味」。