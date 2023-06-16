韓國疫後掀訪台風潮　力拚年底120萬人次互訪

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觀光局長張錫聰表示，這次來韓團員包括各地方政府、航空公司、旅行社、飯店等42個觀光相關單位，將疫情期間開發的最新觀光行程、新型態旅遊方式介紹給韓國旅客，包括韓國旅客赴台最愛的多種美食，加上韓國人疫後特別喜愛的登山、健行、自行車、高爾夫等戶外旅遊。
張錫聰指出，韓國旅客過去赴台多集中在北台灣，這次來了很多中、南、東部及離島單位，希望讓韓國旅客也能體驗到中部的時尚自然、南部的歷史風情，以及東部與離島的自然慢活，享受不同於過去的台灣旅遊。
台灣觀光協會會長葉菊蘭在活動致詞中提到，根據韓國主流趨勢調查單位Open Survey的「2022年旅遊趨勢報告」，韓國民眾選擇疫後海外旅遊目的地主要因素為「距離近」，關於「台灣旅行」的關鍵字搜尋自2022年下半年起急遽上升，這也反映在今年第一季韓國旅客來台人次結果。
對於台韓觀光交流會議設定2024年達到雙邊互訪300萬人次的目標，葉菊蘭樂觀以待，還脫稿號召現場業者共同努力，力拚今年底恢復至120萬人次目標。
經常至台灣旅行的韓國Go Taiwan旅行社代表李恩善說，很高興能透過這次久違的觀光說明會，與台灣各地政府、新舊飯店業者等相關單位重新連繫合作。在台灣的大力推廣下，拜訪台灣對韓國人而言越來越容易，未來希望有更多韓國旅客能到日月潭、墾丁等非首都地區看看不同的台灣風貌。
在B2B推廣會後，觀光局也準備Bar Mood調酒秀及留聲姬樂團表演，展現多元的台灣魅力。張錫聰也藉機宣布，今年度韓國市場觀光代言人由曾參演「魷魚遊戲」等劇的韓國演員魏嘏雋擔任，他也將在6月下旬赴台拍攝觀光宣傳影片。（編輯：陳惠珍）1120616