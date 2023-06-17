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外交部長吳釗燮訪歐　再見艾達莫娃、訪歐洲議會

▲外交部長吳釗燮夫婦與捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）相談甚歡（圖／取自外交部推特）
▲外交部長吳釗燮夫婦與捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）相談甚歡（圖／取自外交部推特）

記者邱新博／台北報導

外交部長吳釗燮12日起出訪捷克，在智庫舉辦的安全會議中與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）同台，被外界視為外交突破；之後吳釗燮還與甫率團訪台的捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）等議員及比利時、盧森堡國會議員會面。

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吳釗燮此行是任內第二次造訪捷克，吳曾經在2021年10月首次以外交部長身分造訪捷克，在捷克國家科學院和智庫研討會發表演講，並與當時選後尚未就任的準外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）共進晚餐。

吳釗燮12日在智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）主辦的安全會議發表演講，在捷克總統帕維爾（Petr Pavel）發表開幕演說後上台，並以「一個戰區，一個世界，一個願景」為題發表專題演說，談及威權主義擴張對民主陣營的威脅，並呼籲民主國家支持台灣。

在演說結束後，吳釗燮在13日語曾經訪台的參議院議長韋德齊會面，15日會晤了捷克眾議院議長艾達莫娃。艾達莫娃今年3月底曾率團訪問台灣，並受邀至立法院演講，也創下第一位在立法院演講的非邦交國國會議長先例。

在捷克的公開活動結束後，吳釗燮造訪波蘭與布魯塞爾，但都盡可能低調；而去年率團訪台的歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）、歐洲議會外交委員會安全暨防禦小組副主席尤克內薇琪涅（Rasa Jukneviciene）都在推特PO出與吳釗燮的合照，畢爾說，「台灣是歐盟重要且可靠的經濟夥伴，也是民主世界的堅定成員。」「我們同意進一步強化台灣與歐盟在政治、經濟和民間的交流及合作」「我們同意進一步強化台灣與歐盟在政治、經濟和民間的交流及合作」，證實吳釗燮到訪歐洲議會。

尤克內薇琪涅（Rasa Jukneviciene）則推文表示「台灣是民主世界非常重要的一部分。捍衛台灣的民主與捍衛烏克蘭的民主同樣重要」。

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