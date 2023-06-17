外交部長吳釗燮訪歐　再見艾達莫娃、訪歐洲議會

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吳釗燮12日在智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）主辦的安全會議發表演講，在捷克總統帕維爾（Petr Pavel）發表開幕演說後上台，並以「一個戰區，一個世界，一個願景」為題發表專題演說，談及威權主義擴張對民主陣營的威脅，並呼籲民主國家支持台灣。
在演說結束後，吳釗燮在13日語曾經訪台的參議院議長韋德齊會面，15日會晤了捷克眾議院議長艾達莫娃。艾達莫娃今年3月底曾率團訪問台灣，並受邀至立法院演講，也創下第一位在立法院演講的非邦交國國會議長先例。
在捷克的公開活動結束後，吳釗燮造訪波蘭與布魯塞爾，但都盡可能低調；而去年率團訪台的歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）、歐洲議會外交委員會安全暨防禦小組副主席尤克內薇琪涅（Rasa Jukneviciene）都在推特PO出與吳釗燮的合照，畢爾說，「台灣是歐盟重要且可靠的經濟夥伴，也是民主世界的堅定成員。」「我們同意進一步強化台灣與歐盟在政治、經濟和民間的交流及合作」「我們同意進一步強化台灣與歐盟在政治、經濟和民間的交流及合作」，證實吳釗燮到訪歐洲議會。
尤克內薇琪涅（Rasa Jukneviciene）則推文表示「台灣是民主世界非常重要的一部分。捍衛台灣的民主與捍衛烏克蘭的民主同樣重要」。