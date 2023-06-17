內幕／新北後院失火、郭粉韓粉跑票　侯友宜非下架民進黨唯一選項

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不過，黨內人士指出，其實不少藍營民代、基層都認同「以政黨輪替為主要目標」的構想，只是少有人敢公開拿到檯面上講，侯友宜民調落入第三、競選團隊問題重重、現在新北後院又失火，在母雞不夠強的前提下，對立委選舉不利，小雞們人人自危。
國民黨士林大同區立委參選人游淑慧公開表示，希望得到柯文哲的支持；國民黨台北市議員李明賢也爆料，已經好幾位國民黨立委參選人去見柯文哲。
一位北部民代表示，立委是一對一的選舉，需要拿到過半的票數才有可能勝選，過去在侯友宜尚未整合鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜的情況下，藍營立委參選人就已經不敢強力表態支持侯友宜，因為不能得罪區域內的韓粉、郭粉，如今侯友宜民調又落入第三，都會區的小雞們自然必須爭取柯文哲的拉抬跟加持。
黨內人士分析說，從過去一段時間以來的民調數據可見，多數人支持政黨輪替，也公認民進黨執政8年實在做得太差，必須換人做看看，也因此現在藍營繼續打民進黨有多爛，其實起不了太大效果，因為這已經是民眾心中的既定感受。
該人士說，現在的問題是，既然下架民進黨是共識，誰才是能下架民進黨的人？過去普遍都認為柯文哲的支持度20%已經是天花板，但受惠於綠營性騷事件、藍營新北後院失火等效應，柯文哲支持度已突破3成，侯友宜卻民調卻持續墊底、沒有起色，當柯文哲成為選項後，侯友宜就不是唯一能下架民進黨的人，這點絕對是藍營隱憂。
因此，黨內人士認為，侯友宜必須迅速整隊，在新北施政方面，要確保發生任何問題都能火速回應，千萬不能再像新北幼兒園事件一拖再拖，在選舉方面，競選團隊必須納入有打總統大選經驗的人，不能再仰仗過去打新北選戰的勝利經驗，必須砍掉重練，才有可能挽回頹勢。
最後，整合郭台銘、韓國瑜絕對是當務之急，黨內人士說，侯友宜必須拿出誠意，不能只想靠中間人幫忙整合，侯友宜勢必要在7月23日全代會前讓藍營歸隊、民調穩定第二，才有可能跟民進黨對手賴清德抗衡。