喜慶端午！新住民夫妻巧手製作幸福香包

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課程講師Ruby說，端午節是華人四大傳統節日之一，吃粽子當然不可少，但為什麼要配戴香包呢？古有記載，農曆五月五日是陽極之日，又叫中天節，人們會製作各式避邪物來防止毒蟲侵擾，而配戴香包便有驅毒避邪的功用，成為一種平安、吉祥的象徵。經過老師細心解說香包的作法，新住民全心投入，一針一線認真縫製，過程中彼此討論、欣賞不同造型的香包，各個呈現個人風格，而香包的氣味療癒，讓新住民身心靈放鬆，歡笑聲四起。當完成作品，新住民驕傲的配戴自己的作品，臉上滿溢幸福笑容，成就感十足。
ㄧ位新住民笑著說，今天一定要將親手縫製的香包送給和譪的婆婆。雖然下星期才迎來端午節，但近來婆婆已凖備不同口味的粽子讓她品嚐，無論是北部粽、南部粽、鹼粽各有特色，口感多元，台灣濃濃的人情味，就如粽子香一樣，回盪於空氣中無法散去，讓她可以暫時忘卻家鄉水煮白粽的美味。
胡朝仁表示，感謝新住民家庭踴躍參與本次活動，而移民署為協助新住民適應我國生活，推動諸多「新住民照顧服務措施」，請新住民家庭善加利用。端午連假將至，新住民家庭如藉此假期安排返鄉探親，為防杜非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入我國，切勿違規攜帶動植物產品入境以免受罰。提醒民眾出國可事先詳閱「出國必看不買清單」和「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，全民攜手共同防疫是你我的責任。