幼兒園餵藥案衛福部稱「不全台採檢」　新北市府：中央不做新北做

喜慶端午！新住民夫妻巧手製作幸福香包

▲新住民認真縫製香包。（圖／移民署提供）
▲新住民認真縫製香包。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

為讓初來乍到台灣的新住民，感受台灣濃郁的人情味，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站特於本（17）日上午利用新住民家庭教育課程機會，邀請新住民家庭齊聚一堂，迎接平安端午，一同DIY縫製香包，並介紹台灣過端午的風俗民情，讓新住民感受到滿滿的溫情，提前度過一個不一樣的端午佳節。

我是廣告 請繼續往下閱讀
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，好山好水的花蓮，充滿多元文化的氛圍，農曆五月五日端午節即將到來，透過活動認識台灣端午文化，並藉由夫妻互動縫製香包，蘊涵特別深摯情意，讓新住民在異鄉不孤單，台灣配偶亦能重拾兒時做香包的樂趣。

課程講師Ruby說，端午節是華人四大傳統節日之一，吃粽子當然不可少，但為什麼要配戴香包呢？古有記載，農曆五月五日是陽極之日，又叫中天節，人們會製作各式避邪物來防止毒蟲侵擾，而配戴香包便有驅毒避邪的功用，成為一種平安、吉祥的象徵。經過老師細心解說香包的作法，新住民全心投入，一針一線認真縫製，過程中彼此討論、欣賞不同造型的香包，各個呈現個人風格，而香包的氣味療癒，讓新住民身心靈放鬆，歡笑聲四起。當完成作品，新住民驕傲的配戴自己的作品，臉上滿溢幸福笑容，成就感十足。

ㄧ位新住民笑著說，今天一定要將親手縫製的香包送給和譪的婆婆。雖然下星期才迎來端午節，但近來婆婆已凖備不同口味的粽子讓她品嚐，無論是北部粽、南部粽、鹼粽各有特色，口感多元，台灣濃濃的人情味，就如粽子香一樣，回盪於空氣中無法散去，讓她可以暫時忘卻家鄉水煮白粽的美味。

胡朝仁表示，感謝新住民家庭踴躍參與本次活動，而移民署為協助新住民適應我國生活，推動諸多「新住民照顧服務措施」，請新住民家庭善加利用。端午連假將至，新住民家庭如藉此假期安排返鄉探親，為防杜非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入我國，切勿違規攜帶動植物產品入境以免受罰。提醒民眾出國可事先詳閱「出國必看不買清單」和「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，全民攜手共同防疫是你我的責任。

45家清邁和芭達雅旅遊業者來台　泰國旅遊交易會熱鬧滾滾

台灣精品襲捲吉隆坡誠品　開設文青快閃店

印尼新首都商機開發團　貿協組團前進新市場

印尼學生分享多元文化給台灣小學生　高雄推動合作計畫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀