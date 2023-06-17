梅雨季要結束了！今晚雨勢趨緩 明迎34度高溫：午後出門要帶傘
今（17）晚水氣逐漸減少，降雨的狀況應該會更進一步趨緩，但還是提醒外出要記得帶著雨具，山區以及危險的區域也還是暫時不要前往。補班後週日可以迎來好天氣嗎？天氣風險預測，明（18）日，台灣仍在西南風環境內，不過水氣減少，降雨的情況也跟著縮減。降雨減少之後，天氣開始變熱，許多地方白天高溫預報都有32-34度以上，外出要注意多補充水分預防中暑，同時也要記得做好防曬的準備。
記者周淑萍/綜合報導
補班日雨神準備下班！天氣風險公司從預報資料判別，明（18）日水氣減少，降雨的情況也跟著縮減，唯獨迎風面的中部、南部仍有局部短暫陣雨機會，但是主要的降雨會偏向白天因為熱力作用而在山區發展擴散的熱對流降雨，仍有可能出現局部單點較大雨勢，到山區活動的朋友仍要留意。
大台北還有東半部地區容易受到熱對流擴散影響出現降雨，午後外出的話要留意天氣的變化。降雨減少之後，溫度也會跟著往上升，明天許多地方白天高溫預報都有32-34度以上。
此外，根據「台灣颱風論壇|天氣特急」臉書指出，明（18）日到下週整週，大部分時間吹西南風，南北天氣會有一點不同。北部、東部屬於上午多雲到晴，午後短暫雷陣雨。
中部、南部則在深夜至上午海陸風輻合、午後熱對流都有下雨機會，其餘時間則是多雲偶爾透陽光，建議外出還是要攜帶雨具。同時提到，未來10天隨著太平洋高壓開始往北調整，梅雨鋒面大致都在中國長江流域徘徊，南下幅度有限，沒有太大意外的話，梅雨季正式結束。