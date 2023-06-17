「藍可兒失蹤案」瘋傳都市傳說！《電梯遊戲》五樓的女人抓走女星
改編自網路都市傳說「電梯遊戲」的恐怖片新作《電梯遊戲》（Elevator Game），故事描述一名女子因為玩了網路流傳的「電梯遊戲」而失蹤，她的哥哥為了找到她，決定慫恿朋友再玩一次電梯遊戲，結果卻為他們帶來不可挽回的後果。該遊戲在2013年「藍可兒失蹤案」之後，因為有著類似情節而在西方網路世界間爆紅，也曾多次被搬上大銀幕。
記者黃雅琪/綜合報導
「電梯遊戲」約2008年發源於日本，傳說只要按照一定的順序操作電梯，就能夠打開通往異世界的大門，並與名為「五樓的女人」的神祕鬼怪相遇。每部「電梯遊戲」改編電影，對「五樓的女人」的描寫都不盡相同，但這次的《電梯遊戲》可說是最強的版本！只要遊戲沒玩完，「五樓的女人」將追你到天涯海角，即使人已經離開玩遊戲的大樓，也無法逃過一劫，可以說是史上最難纏的版本。
《電梯遊戲》導演瑞貝卡麥肯德瑞（Rebekah McKendry）處理恐怖題材的資歷相當豐富，曾執導過《萬聖夜怪譚》等話題作品，本片的幕後陣容也相當堅強，除了有《搞鬼》賣座製片在背後操刀，還有《梵蒂岡驅魔士》、《孤兒怨2：最黑暗的過去》特效團隊，以及《無名弒》、《暴戾夜》化妝團隊加持。
《電梯遊戲》故事描述，萊恩（吉諾亞拿尼亞飾）的妹妹在幾個月前失蹤了，他認為她失蹤的原因是玩了網路上流傳的「電梯遊戲」，傳說只要照著特定步驟操作電梯，就可以前往另一個次元。為了找到妹妹，萊恩說服他的朋友們一同進行電梯遊戲，此舉卻為他們招來無法挽回的後果。《電梯遊戲》7月14日上映。