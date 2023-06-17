拜登累了嗎？談槍枝管制最後突喊「天佑女王」 聽眾面面相覷
美國總統拜登（Joe Biden）的年齡一直是外界關注焦點，三不五時會在公眾場合，出現一些讓人費解的言行。最新例子就是，拜登於16日在康乃狄克州，發表有關槍枝暴力管制的演講時，結尾突然冒出一句「天佑女王！（Alright？God save the Queen！man）」，講完這句話後放下麥克風離場，讓全場聽眾面面相覷。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，拜登當天前往康乃狄克州參加「國家安全社區峰會」（National Safer Communities Summit），參與者多是槍支安全倡導者，以及槍枝暴力事件中的倖存者。
在大約30分鐘的演講中，拜登慷慨陳詞，強調自己對槍枝暴力的厭惡，並承諾一定會加強槍支管制，要求擁槍者負起責任，絕不會在此議題上讓步。不過演講最後，拜登用一句「天佑女王！」收尾，隨即放下麥克風走下講台，下台前還用手勢確認該從哪個方向離場。
相關影片很快在推特上瘋傳開來，「天佑女王」一度成為熱門關鍵字，大家都不理解拜登說這句話的含意。白宮首席副新聞秘書達爾頓（Olivia Dalton）解釋說，拜登是「在對人群裡的某人發表評論」，不過這個說法似乎很難化解外界的疑惑。