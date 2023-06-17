台南版柬埔寨案！兄弟檔求職遭勒索500萬 檢方聲押禁見11嫌獲准
台南市一對盧姓兄弟檔，日前與鍾姓男子一同前去求職，不料卻誤入詐騙陷阱，詐團擄走3人後，除暴力毆打外，還向其家屬要求500萬元贖金，所幸警方獲報立刻展開調查，前（15）日深夜將3名被害人救出，並陸續逮捕11男6女，檢方複訊後向台南地院聲押11人，今（17）日晚間法官裁定全員羈押禁見。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，前天晚間8時許，盧姓兄弟的母親打電話報案指出，兒子遭歹徒押走，對方還要求500萬元才肯放人，警方知悉後不敢大意，隨即成立專案小組，深夜趁著謝姓犯嫌等4人現身取贖金時，將眾人一網打盡，同時救出盧姓男子。
盧男脫困後，向警方表示哥哥及鍾姓男子被同批歹徒控制在台南南區一處民宅，過去3天除遭毆打外，還曾有人拿槍威脅稱「若拿不到錢，會把全部人抓到山上槍殺」，經嚴密部屬，專案人員午夜會同第六分局發動攻堅，順利將剩餘2名被害人救出，並逮捕詐團17人，查扣手機22支、各式棍棒刀械、監視器主機1組、商業本票2本、假投資公司印章2枚，以及假投資契約書等證物。
警方指出，盧男兄弟與鍾姓友人求職過程中，突然發現對方是詐騙集團，因不願意配合對方，13日晚間即遭囚禁毆打；台南地檢署複訊後，其中5人以1萬元交保，剩餘11人則提出聲押，對此，法官指出，目前仍有犯嫌未到案，且還發生通聯訊息遭刪除的情形，故足認有串供滅證之虞，稍早裁定羈押禁見11人。