未來一週37度高溫連飆！「端午連假天氣」出爐：準備迎接颱風季

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吳德榮提醒，各地天氣炎熱，明日至週四全台逐日都將出現攝氏37度以上高溫，今日各地區平地氣溫方面，北部攝氏24至34度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至36度，東部攝氏24至36度。中央氣象局也發布「高溫資訊」示警，花蓮、台東要小心焚風發生的機率，慎防氣溫達攝氏36度以上。
吳德榮指出，週六至下週日（6月24日至6月25日），台灣附近盛行東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，有局部短暫陣雨，近山區午後也有局部雷陣雨的機率，端午連假各地天氣都偏熱。總結5、6月「梅雨季」共有5波鋒面影響，包括1波是「滯留鋒」，4波為「移動性」鋒面，除了有1波降雨很少，其它對缺水的台灣皆有幫助，此外，午後對流及「瑪娃」颱風外圍環流的降雨也提供重要的貢獻。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則提及，週五隨著副熱帶高壓勢力往北調整，南方的熱帶擾動也將開始活躍，意味著梅雨季結束後，台灣也準備迎接颱風季，未來5天各地降雨型態及時間有些許不同，各地山區及北部、花東，主要以零星午後雷陣雨為主，中南部平地則大多是夜晚清晨的「海陸風輻合降雨」。
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