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未來一週37度高溫連飆！「端午連假天氣」出爐：準備迎接颱風季

▲端午連假各地氣溫偏高，感受偏熱，明（19）日至週四（6月22日），全台逐日都將出現攝氏37度以上的最高氣溫。（圖／記者陳明中攝）
▲端午連假各地氣溫偏高，感受偏熱，明（19）日至週四（6月22日），全台逐日都將出現攝氏37度以上的最高氣溫。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩/綜合報導

今年梅雨季的鋒面影響告一段落，台灣各地將回到較為穩定的天氣型態，並且即將迎來「颱風季」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明（19）日至週四（6月22日），全台逐日都將出現攝氏37度以上的最高氣溫，週五（6月23日）前中南部清晨偶有局部短暫陣雨，近山區午後偶有局部雷陣雨，端午節週末花連、台東及恆春半島水氣增多，各地氣溫偏高、天氣仍偏熱。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今（18）日至週五，「滯留鋒」在長江流域至北部海面一帶南北徘徊，台灣受「西南季風」影響，迎風面中南部不穩定，清晨偶有局部短暫陣雨的機率，背風面北部、東半部晴朗穩定；各地近山區午後偶有局部雷陣雨。

▲明天開啟會有好幾日會是高溫的天氣。（圖／氣象局提供）
▲各地天氣炎熱，明日至週四全台高溫狂飆，逐日都將出現攝氏37度以上的最高溫度。（圖／中央氣象局提供）
吳德榮提醒，各地天氣炎熱，明日至週四全台逐日都將出現攝氏37度以上高溫，今日各地區平地氣溫方面，北部攝氏24至34度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至36度，東部攝氏24至36度。中央氣象局也發布「高溫資訊」示警，花蓮、台東要小心焚風發生的機率，慎防氣溫達攝氏36度以上。

吳德榮指出，週六至下週日（6月24日至6月25日），台灣附近盛行東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，有局部短暫陣雨，近山區午後也有局部雷陣雨的機率，端午連假各地天氣都偏熱。總結5、6月「梅雨季」共有5波鋒面影響，包括1波是「滯留鋒」，4波為「移動性」鋒面，除了有1波降雨很少，其它對缺水的台灣皆有幫助，此外，午後對流及「瑪娃」颱風外圍環流的降雨也提供重要的貢獻。

臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則提及，週五隨著副熱帶高壓勢力往北調整，南方的熱帶擾動也將開始活躍，意味著梅雨季結束後，台灣也準備迎接颱風季，未來5天各地降雨型態及時間有些許不同，各地山區及北部、花東，主要以零星午後雷陣雨為主，中南部平地則大多是夜晚清晨的「海陸風輻合降雨」。

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