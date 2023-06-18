梅雨有夠給力！全台7水庫「蓄水率破9成」 下波雨彈時間出爐
經過上週梅雨鋒面、西南風和低壓帶的多重影響，台灣各地降雨相當顯著，對水庫的補給也有莫大的幫助，根據水利署最新資料顯示，包含石門水庫、日月潭水庫在內，全台已有多達7個水庫蓄水率破9成，基本上對下半年的用水供應已無危機，氣象專家賈新興則表示，6月25日起至7月14日之前，台灣周遭大環境穩定不易降雨，後續就要關注南海熱帶擾動和颱風的情況，對台灣的實質影響值得觀查。
記者張志浩/綜合報導
觀察水利署資料可以發現，截至今（18）日上午8時，全台蓄水率超過9成的水庫包含，新山水庫97.9%、石門水庫90.7%、永和山水庫94.2%、寶山水庫100%、寶山第二水庫100%、明德水庫97.1%、日月潭水庫96.6%，全台多數水庫的蓄水量在過去幾天也都有穩定上升。
至於民眾較關注的南部地區，雖然白河水庫和曾文水庫蓄水量仍只有16.9%和14.5％，不過數字還是有穩定成長，水利署副署長王藝峰表示，南部的曾文水庫和烏山頭水庫合計蓄水量突破1億噸，對嘉南地區的2期稻作第1、第2組灌溉有信心。供應台南、高雄用水的南化水庫蓄水率也突破5成，「雖然南部水庫蓄水率攀升較慢，但即將進入豐水期，未來持續降雨，對於水情發展樂觀看待。」
氣候部分，賈新興分析，受到太平洋高壓往西延伸的影響，台灣未來幾週天氣都較為穩定，體感較炎熱，尤其6月25日至7月14日之間，較難有降雨系統的出現，而7月15日開始，台灣南方開始有一些水氣，但台灣地區較不明顯，屆時就要開始留意南海或菲律賓東方海面可能有颱風或熱帶系統發展，並在未來帶來更劇烈的雨勢。