質疑新北市府效率　陳時中：拖18天還強調第一時間

小英之友會榮譽總會長陳時中今（18）日台北信賴台灣之友會成立大會，受訪時提及新北幼兒園餵藥案，認為新北市府在處理上，比較不了解的是新北市長侯友宜稱6月3日第一時間組成醫療團隊，但外界所知最早時間點為5月15日，醫療團隊原本就在，只是在行政上做整合，快則1天、慢則3天，「拖了18天還強調是第一時間，這行政效率就有一點質疑。」另對於全面普篩認為是沒有必要的，否則每一樣毒品市府全國都要普篩，事實沒有辦法做，也沒有必要。
記者陳威叡／台北報導
陳時中今日受訪被問及新北幼兒園餵藥案，他說，自己不清楚新北的策略是如何，而一般在涉及健康的事件，大多分成3個層面來處理，就是過去、現在與未來，如何運用檢驗檢查，了解過去怎麼發生的，將傷害減到最小，現在看有沒有相關可能性，做重點式的篩檢，然後希望未來不要發生。
陳時中說，對於新北市府處理上，比較不了解的是，侯友宜說6月3日第一時間就組成醫療團隊，可是外界所知最早的時間點是5月15日，醫療團隊本來就存在，只是在做行政上的整合，其實快則1天、慢則3天，「拖了18天還強調是第一時間，這行政效率就有一點質疑。」
而關於全面篩檢，陳時中認為，全面普篩實際上是沒有必要的，應該要從相關可能性高的部分，先做一定程度的檢查，有了證據才往下走，否則每一樣事情、每一樣毒品是不是全國人都要做普篩？事實沒有辦法做，也沒有必要。
陳時中表示，這些事件都應該回歸專業，第一效率應該要快，3天就應該把專業團隊組織起來，因為孩子很脆弱，及早能夠發現生理或心理的問題，即時解決最好；第二個，是否要全面的來做？認為
有毒的物質很多，沒有任何的證據，不會做普篩，況且經費從何而來？新北市府覺得議會能夠通過預算，幫全國人做相關檢驗。