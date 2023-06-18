林心如受訪一聽「宥勝性騷擾道歉了」！感嘆：做任何事都要很謹慎
女星林心如率領好友楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森一同主持實境節目《光開門就很忙了》在今（18）日舉辦首播記者會，而被問到曾一起拍戲的夥伴宥勝陷入性騷擾風波，林心如也是感到很驚訝，就在訪談結束後不禁感嘆：「做任何事情真的要很謹慎！」
記者詹鎰睿/綜合報導
林心如透露，至今都還沒有在職場上遇到任何性騷擾的狀況，她認為工作就是工作，以前工作結束後不太會跟人有所交集，不過因為現在節目的關係，認識了一群好朋友、好夥伴，大家都會相約聚餐。林心如也說，如果自己遇到性騷擾，絕對不會容忍，呼籲大家無論男生或女生，千萬不要放棄自己權益，不要忍到最後才說。
談到昔日拍戲夥伴宥勝涉及性騷擾，林心如面露驚訝，坦承自己也是第一次聽到，「我跟他（宥勝）拍戲，沒有任何不舒服、不愉快情況，剛聽你們講我才知道。」林心如認為，會構成性騷擾在於對方的感受，「有些人認為就搭肩而已，但那感受可能會讓對方不舒服，感受很重要。」
就在記者聯訪結束後，剛好宥勝也在臉書發文道歉。對此，林心如聽聞後感嘆，「做任何事情真的要很謹慎！」隨後再慢慢離開現場。
※【NOWnews 今日新聞
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