快訊／宥勝遭控性騷擾！伸鹹豬手、強吻3連爆　發文道歉：對不起

林心如受訪一聽「宥勝性騷擾道歉了」！感嘆：做任何事都要很謹慎

▲林心如出席節目首播記者會，一聽到宥勝為了性騷擾道歉，不禁感嘆「做任何事情真的要很謹慎！」（圖／記者陳思誼攝影）
▲林心如出席節目首播記者會，一聽到宥勝為了性騷擾道歉，不禁感嘆「做任何事情真的要很謹慎！」（圖／記者陳思誼攝影）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星林心如率領好友楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森一同主持實境節目《光開門就很忙了》在今（18）日舉辦首播記者會，而被問到曾一起拍戲的夥伴宥勝陷入性騷擾風波，林心如也是感到很驚訝，就在訪談結束後不禁感嘆：「做任何事情真的要很謹慎！」

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林心如透露，至今都還沒有在職場上遇到任何性騷擾的狀況，她認為工作就是工作，以前工作結束後不太會跟人有所交集，不過因為現在節目的關係，認識了一群好朋友、好夥伴，大家都會相約聚餐。林心如也說，如果自己遇到性騷擾，絕對不會容忍，呼籲大家無論男生或女生，千萬不要放棄自己權益，不要忍到最後才說。

▲男星宥勝為性騷擾一事發文道歉。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
▲男星宥勝為性騷擾一事發文道歉。（圖／翻攝宥勝之旅臉書）
談到昔日拍戲夥伴宥勝涉及性騷擾，林心如面露驚訝，坦承自己也是第一次聽到，「我跟他（宥勝）拍戲，沒有任何不舒服、不愉快情況，剛聽你們講我才知道。」林心如認為，會構成性騷擾在於對方的感受，「有些人認為就搭肩而已，但那感受可能會讓對方不舒服，感受很重要。」

就在記者聯訪結束後，剛好宥勝也在臉書發文道歉。對此，林心如聽聞後感嘆，「做任何事情真的要很謹慎！」隨後再慢慢離開現場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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