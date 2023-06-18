Super Junior圭賢合唱Apink鄭恩地！粉絲等4年好感動：耳朵享福了
經典歌曲永遠不褪流行！韓國兩大天團成員Super Junior的圭賢和Apink的鄭恩地，為許光漢的電影《你的婚禮》演唱原聲帶音樂，重新翻唱2012年韓劇《請回答1997》的歌曲〈我們的愛情就這樣〉，粉絲等待許久，終於盼到兩位偶像合作，稱讚這首合唱曲超棒，簡直是「耳朵享福了」。
記者江芷稜/綜合報導
圭賢與鄭恩地都是K-POP界的超強主唱，唱功極獲肯定，他們2019年在綜藝節目《認識的哥哥》首度合唱〈我們的愛情就這樣〉，讓觀眾相當驚豔，影片在YouTube創造340萬次點閱率，雙方打勾勾約定好總有一天要合作，如今因許光漢作品促成機緣，實現了4年前的約定。
許光漢和章若楠主演的《你的婚禮》，翻拍韓國電影《婚禮的那一天》，描述一對年輕情侶糾葛15年的戀情，在中國票房大賣35億元台幣，奠定許光漢的男神地位，該片將在韓國上映，找來圭賢與鄭恩地、李洪基和李碩薰等大牌歌手獻唱原聲帶歌曲。
鄭恩地重新翻唱當年與徐仁國的合唱曲〈我們的愛情就這樣〉，與圭賢創造出新的風格，歌迷回顧《認識的哥哥》節目，兩人的合聲令人起雞皮疙瘩，如今相隔4年再唱同一首歌，依舊令人著迷，網友誇讚「真的是偶像傳奇」、「耳朵要融化了」、「我的耳朵享福了」。