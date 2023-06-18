「還珠格格CP」驚喜合體！林心如節目親邀蘇有朋：他一口就答應
由女星林心如帶領好友楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森共同主持的實境節目《光開門就很忙了》備受關注，這次除了經營民宿，還邀來許多重量級嘉賓，沒想到在今（18）日舉辦的首播記者會中驚喜宣布「還珠格格CP」即將合體，「五阿哥」蘇有朋確定登場。
記者詹鎰睿/綜合報導
林心如興奮表示，這次的節目《光開門就很忙了》是她出道拍戲以來，第一次離開家裡與同事們相處最久的一次，將近20多天的時間，大家感情相當要好，而且林心如還親自邀請蘇有朋來上節目，蘇有朋更是一口氣就答應邀約，「還珠格格CP」確定合體。
林心如也笑說，她和蘇有朋兩人在年輕時期都對小孩子超沒耐心，都以為自己會單身一輩子，沒想到兩人現在卻一直在照顧小孩，讓她覺得荒謬又好笑。
由於經營民宿不僅要服務客人，還要照顧萌寵，也遇見各式各樣小動物。結果林心如爆料，現場的男生們膽子比女生還要小，像郭雪芙就超級大膽，可以把寵物蛇繞在手上，一提到陳意涵，林心如大讚對方超級可愛，雖然很失控，卻為節目帶來不一樣的感覺。
而周興哲與愛妻趙岱新的婚姻生活相當甜蜜，日前也證實升格人夫，好消息來的又快又急，不過周興哲坦言自己沒有壓力，反而非常期待小孩子的到來，到時候也會陪同妻子進產房。