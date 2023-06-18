王淑娟左右髖骨裂開！拍戲3個月「吃止痛藥苦撐」 慘留後遺症
大愛戲劇《搜尋者》感恩祈福會今（18）日在基隆舉行，王淑娟回憶在基隆拍戲的時光，因為天雨路滑，在青苔濕地摔裂左髖骨，靠吃止痛藥3個月拍完全劇，負傷至今1年半。其實她的右髖骨也是拍戲骨裂，舊傷一直癒合不了，她說：「我常常半夜要把家人搖醒，我們倆抱在一起，家人幫我硬扳『咔』一聲，位移的骨頭合起來，我才能躺下休息。」王淑娟透露後遺症是腳合不攏，有次化妝師提醒，她才發現站著會腳開開。
記者羅凌筠/基隆報導
王淑娟戲裡騎著摩托車，在基隆穿梭搜尋社會底層需要援助的人，拍攝期間因為基隆濕雨滑倒髖骨裂傷，還要忍著巨痛爬無止盡的樓梯，為了不影響拍攝進度刻意不跟劇組說，只能靠止痛藥忍耐，她跟劉爾金有一場對手戲痛到講不出話，劉爾金還以為自己演不好，一直到慶安宮祈福會才真相大白。
雷洪飾演過氣的黑道老大，被6名妻妾子女拋棄淪落街頭。梁佑南飾演雷洪前妻，有一場法院戲，雷洪為了拿補助告梁佑南棄養，她說：「雷爸在法院根本不用講話，光是眼神就把我們母子4人氣得牙癢癢，想把手上的包包丟過去，氣到要拽他鬍子，把無賴演得很可惡。」梁佑南把在法院拍戲的劇照上傳到社群媒體，標題寫「老梁跟你拚了」，結果接到許多記者關心的電話，以為梁佑南發生什麼事要對簿公堂。
蔡阿炮飾演訪視志工的角色，因為小時候經被火燒燙傷，生平最怕的就是拍火，沒想到在《搜尋者》中，一場馬力歐被討債的戲是火災場景，蔡阿炮身陷火海，房子灑滿煤油，濃煙嗆到他不能呼吸，讓他拍到雙手顫抖。伊正在劇中飾演截肢的個案，右腳戴義肢拍，後遺症就是關節退化，站起來沒力、走樓梯也要扶著，到現在都還沒好。鄭平君演藝生涯40年中詮釋過瘸子、聾人，第一次的盲人戲就是在《搜尋者》。