未來一週37度高溫連飆！「端午連假天氣」出爐：準備迎接颱風季

愛女疑遭性侵服藥輕生！台中父烙友人虐死惡狼　法院最新判決曝

▲林男懷疑女兒的死與王男有關，遂夥同友人將其押到一處三合院施虐。（示意圖／取自Pexels）
▲林男懷疑女兒的死與王男有關，遂夥同友人將其押到一處三合院施虐。（示意圖／取自Pexels）

記者陳苾暐／綜合報導

台中一名林姓女子，日前疑似遭王姓男子性侵、拍攝性愛影片，不甘受辱選擇服藥輕生，其父得知後，遂夥同友人挾持王男，並以熱熔膠條、電擊棒及棍棒等物將王男活活虐死，案經審理，地方法院一審原判林男12年4月徒刑，上訴台中高分院後，考量林男等人主動自首，且已賠償被害家屬424萬元，撤銷改判5年10月，全案仍可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，林男懷疑女兒服藥輕生，是因為遭王男及其他人下藥性侵所致，2019年間找來曾姓、蔡姓友人，開車將王男押到南投縣某間汽車旅館盤問，得知綽號「小天」的莊姓男子為主嫌之一後，林男便要求王男寫下道歉書、下跪認錯，才讓其離開。

林男事後想越氣，再度夥同友人將王男、莊男擄到彰化一處無人居住的三合院，要2人當面對質說出全案經過，但期間2人屢屢推卸責任，導致林男大為光火，遂以徒手、裩棒、電擊棒等方式痛毆2人，其中王男全身至少受有119處棍棒傷、7處電擊傷，進而引發橫紋肌溶解症等症狀昏迷。

隔天凌晨林男發現王男全身冰冷，立刻將其送往醫院，但最終仍回天乏術，案經審理，台中地院一審依傷害致死、私行拘禁等罪，判處林男12年4月有期徒刑，至於曾男及蔡男則分別判處10年8月、8年6月。

▲日前台中高分院更審開庭，檢方當庭表示無補充意見，以上訴書內容為主。(圖/資料照片)
▲上訴台中高分院後，審酌林男等人屬於自首，犯案動機有可同情之處，改判林男6年10月，曾男及蔡男則處5年2月、4年2月。(圖/資料照片)
上訴台中高分院後，審酌林男等人屬於自首，犯案動機有可同情之處，改判林男6年10月，曾男及蔡男則處5年2月、4年2月；近日更一審宣判，認為林男等人已賠償424萬元，死者家屬也同意不追究林男刑事責任，故撤銷原判決，改處其有期徒刑5年10月。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

苗栗鐵皮屋餐廳竄火舌！大批警消馳援灌救　受困女員工一度無呼吸

疑未依規右轉！高雄男撞噴直行機車　女騎士倒地遭輾「骨盆骨折」

案情大翻轉！台南女遭綑綁行搶40萬財物　犯嫌竟是閨密引入室

台南電風扇工廠驚傳火警！恐怖黑濃煙竄天際　警消馳援灌救中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀