愛女疑遭性侵服藥輕生！台中父烙友人虐死惡狼　法院最新判決曝

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林男事後想越氣，再度夥同友人將王男、莊男擄到彰化一處無人居住的三合院，要2人當面對質說出全案經過，但期間2人屢屢推卸責任，導致林男大為光火，遂以徒手、裩棒、電擊棒等方式痛毆2人，其中王男全身至少受有119處棍棒傷、7處電擊傷，進而引發橫紋肌溶解症等症狀昏迷。
隔天凌晨林男發現王男全身冰冷，立刻將其送往醫院，但最終仍回天乏術，案經審理，台中地院一審依傷害致死、私行拘禁等罪，判處林男12年4月有期徒刑，至於曾男及蔡男則分別判處10年8月、8年6月。
上訴台中高分院後，審酌林男等人屬於自首，犯案動機有可同情之處，改判林男6年10月，曾男及蔡男則處5年2月、4年2月；近日更一審宣判，認為林男等人已賠償424萬元，死者家屬也同意不追究林男刑事責任，故撤銷原判決，改處其有期徒刑5年10月。
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