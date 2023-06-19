要還教保員清白！即起停止餵藥行為 幼教總會：獲社會尊重再恢復
新北市私幼疑似餵藥風波引發爭議，造成無數家長恐慌；對此，中華民國幼教聯合總會昨（18）日晚間發出聲明指出，為了維護全國無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，「自即日起全國教保員全面停止餵藥服務」，待事件疑雲釐清真象，並考量實際需求後，逐漸恢復協助餵藥服務。
記者孫唯容／綜合報導
聲明書表示，由於某幼兒園發生疑似餵藥事件，導致全國教保員遭受無情的踏伐與人格霸凌。為維護全國無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，自即日起全國教保員全面停止餵藥服務。待事件疑雲釐清真象，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務。
聲明書指出，由於教保員無法了解受托藥物的成分及藥效，如果這種額外服務，必須受到無謂的誤解與污辱，則本會強烈支持，全國幼兒園即日起全面停止委托餵藥服務。如因而造成不便，尚請家長及社會大衆多所諒解。
最後聲明書也提到，中華民國幼教聯合總會嚴正呼籲，立即停止對全國六萬餘名無辜的教保服務人員鞭笞與撻伐和刻意抹黑，打擊教保從業人員工作士氣。同時懇請司法機關能儘速釐清真相，勿枉勿縱，以安民心，並還給全國教保員應有的尊嚴與公平的對待。
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