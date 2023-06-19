4診所違反常規開立苯巴比妥　患者約有百餘人

新北幼兒園近日鬧出苯巴比妥（Phenobarbital）風波，高雄市衛生局擴大清查全市2702家醫院、診所及藥局，共有145家持有苯巴比妥，其中四名醫師有不當用藥情形，經專家會議檢視違規醫師處方，近一個月內患者約百餘人就醫時涉違反醫療常規用藥。
記者鄭婷襄／高雄報導
由高醫、高長、高榮與義大四大醫學中心組成的專家會議決議：近一個月內在四間診所使用該藥，或近半年內在四間診所使用該藥三次以上的未滿18歲孩童，以及服藥後行為改變、嗜睡、頭昏等症狀，違反常規用藥接受醫療評估追蹤，專家會議檢視違規醫師處方，近一個月內患者約百餘人就醫時涉違反醫療常規用藥。
高雄市政府為此啟動護童專案，衛生局表示經四大醫學中心專家會議釐清後，於今（19）日起主動通知患者分別至高醫、高雄榮總、高雄長庚、義大（大昌）四家醫院進行專診免費醫療評估，並且開設（07）7230250專線，供市民朋友諮詢服務。
高醫小兒醫學部部長徐仲豪主任、高雄長庚兒科部主任田祐霖等兒科專家說明，相對於仿單建議抗癲癇治療每公斤體重3-5mg而言，經審閱不當處方苯巴比妥劑量約為每公斤體重約0.25 mg左右，可能造成的風險極低；正常人體代謝半衰期約為3-5天前提評估下，約一個月即可完全代謝，通常不會留下後遺症，請家長不必擔心。
高雄市衛生局呼籲，民眾如果有相關疑慮，請留意家中孩童，若服藥後行為改變、嗜睡、頭昏等症狀，請暫停用藥，並攜帶藥品及藥單至醫院小兒科或小兒神經科就醫；或可撥打衛生局專線（07）7230250由專人負責說明，必要時安排專診免費醫療評估。