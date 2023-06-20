民眾景氣展望樂觀指數創17個新高 買房意願回去年3月高點
國泰金控今（20）日公布今（2023）年6月國民經濟信心調查結果，民眾景氣展望樂觀指數回揚，並創17個月以來新高，大額消費意願亦走升，來到15個月高點，買房意願更回升至2022年3月以來高點。
記者顏真真／台北報導
國泰金指出，國發會最新公布的4月景氣對策信號維持藍燈，同時指標續跌，領先指標則微揚，而6月調查結果顯示，民眾對景氣現況樂觀指數也回揚至-1.9（5月為-20.2），且展望樂觀指數上升至5.5（5月為-8.9），創17個月以來新高，大額消費意願指數走揚至10.6（5月為6），來到15個月高點。同時，買房意願指數也上揚至-49.1（5月為-52.1），回升至2022年3月以來高點。
此外，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.1%，較上個月的2%高，有51%（5月為47%） 的民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通貨膨脹預期值與上個月同為2.6%，同樣有高達87%（5月87%）的民眾認為2023年通膨率會高於2%。綜合以上，民眾對於經濟成長看法略有改善，而通膨預期仍續處高點，維持在與前月相同的水準。
在國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒走高，風險偏好上升。國泰金表示，由於調查期間財報數據優於市場預期，且特定產業題材發酵，投資人交易熱絡，國際主要股市震盪偏升，6月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數明顯走高至17.7（5月為1.2），風險偏好指數上升至13.7（5月為8.6）。
國泰金這項調查是在今年6月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬5573份有效填答問卷。