PLG／遭楊敬敏婚外情事件波及　林力仁發長文：真相終將浮出水面

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親愛的球迷們及關心我的每一位朋友，
我，林力仁，職業籃球運動員，身為公眾人物，我深感責任重大，必須對行為和言論負起完全的責任。近日，我不得不面對一些關於我的私生活的不實傳聞和指控，這些傳聞侵害了我和我太太的名譽，也給我們帶來了極大的困擾和傷痛。
我想強調的是，這些傳聞都是毫無根據的、完全虛假的。我對我的太太忠貞不二，並以家庭和婚姻的尊嚴為首要。我們的婚姻是建立在愛、忠誠和互相尊重的基礎上，並且我們經受住了時間的考驗和各種挑戰。
我對這些無憑據的傳聞感到非常沮喪和失望，因為它們嚴重影響了我的個人生活和職業形象。我呼籲大家不要被誤導，不要盲目相信這些沒有證據支持的指控和流言蜚語。
同時，我也要告訴那些刻意散佈謠言的人，你們的行為是不負責任和不道德的。造謠和散播不實信息不僅對我個人造成了傷害，也對我的家人和愛我的粉絲們造成了傷害。我將採取一切法律行動來保護我的權益，並確保這些造謠者受到應有的懲罰。
最後，我要感謝那些一直支持我的家人、朋友和球迷們，你們的支持和關愛是我前進的動力。我相信真相終將浮出水面，我將繼續專注於我的職業生涯，努力取得更好的成績，以回報大家對我的信任和支持。
再次感謝大家的理解和支持。