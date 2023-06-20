橘爸唬籃／「ME TOO」從政壇延燒！楊敬敏事件警示台灣體壇　

PLG／遭楊敬敏婚外情事件波及　林力仁發長文：真相終將浮出水面

▲新北國王球員林力仁。（圖／者葉政勳攝 , 2021.11.06）
▲新北國王球員林力仁。（圖／者葉政勳攝 , 2021.11.06）

記者黃建霖/綜合報導

新北國王球星楊敬敏因爆出婚外情而形象受損，球員生涯也可能受到影響，他在消息傳出後自請離隊。相關消息繼續傳出，不過其中遭到影射的國王球員林力仁今（20）日在個人社群網站上發出聲明，強調自身清白，並要求網友自律，不要發表未經證實的言論。

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林力仁聲明全文如下：

親愛的球迷們及關心我的每一位朋友，

我，林力仁，職業籃球運動員，身為公眾人物，我深感責任重大，必須對行為和言論負起完全的責任。近日，我不得不面對一些關於我的私生活的不實傳聞和指控，這些傳聞侵害了我和我太太的名譽，也給我們帶來了極大的困擾和傷痛。

我想強調的是，這些傳聞都是毫無根據的、完全虛假的。我對我的太太忠貞不二，並以家庭和婚姻的尊嚴為首要。我們的婚姻是建立在愛、忠誠和互相尊重的基礎上，並且我們經受住了時間的考驗和各種挑戰。

我對這些無憑據的傳聞感到非常沮喪和失望，因為它們嚴重影響了我的個人生活和職業形象。我呼籲大家不要被誤導，不要盲目相信這些沒有證據支持的指控和流言蜚語。

同時，我也要告訴那些刻意散佈謠言的人，你們的行為是不負責任和不道德的。造謠和散播不實信息不僅對我個人造成了傷害，也對我的家人和愛我的粉絲們造成了傷害。我將採取一切法律行動來保護我的權益，並確保這些造謠者受到應有的懲罰。

最後，我要感謝那些一直支持我的家人、朋友和球迷們，你們的支持和關愛是我前進的動力。我相信真相終將浮出水面，我將繼續專注於我的職業生涯，努力取得更好的成績，以回報大家對我的信任和支持。

再次感謝大家的理解和支持。

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