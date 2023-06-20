侯團隊拿新北批高雄苯巴比妥案　高市反諷為選舉無專業

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此外高雄市衛生局也召集高雄市4大醫學中心小兒醫學科部教授級主任醫師、以及小兒神經專科醫師組成專家委員會，審查相關病歷，目前已釐清目前4家醫療院所醫師「不當處方」並依法處分；針對「違反醫療常規」用藥問題，專家會議目前仍持續進行中，經4大醫學中心專家會議釐清後，衛生局已於昨日起主動電話通知患者百餘人，今日專診安排醫療評估共71人。
至於侯團隊針對管制藥品查核比較，高市府衛生局則回應，112年針對高雄市持有管制藥品醫療院所及藥局2208家實地查核（鎮靜、安眠、麻醉藥品類）均已依進度安排執行，確認數量及合法流向。
對於侯團隊的質疑，高雄市衛生局副局長潘炤穎則認為很奇怪，追查、釐清管制藥品的不當使用及違反常規用藥的部分應該是屬於醫療專業，新北卻是由競選辦公室在討論？發言也無參照醫療專業的說明，市府團隊對管制藥品的清查是秉持醫療專業在執行，不希望被選舉操作模糊焦點，秉持專業才能有效地釐清真相，希望新北幼兒園案也能早日釐清真相，秉持專業去追查可能的原因。
市長陳其邁則說，高雄市處理這件事情是用專業、嚴謹的態度在處理，是在解決人民的問題，確保用藥安全，讓民眾安心，其他的政治選舉都不做考量，所以一開始就先找了四家醫學中心小兒醫學部的部長、小兒神經醫師，及藥學專家來共同討論，出發點就是確保小朋友的安全。
陳其邁指出，所以一開始就鎖定目標，哪些人會受到苯巴比妥（phenobarbital）的影響？苯巴比妥（phenobarbital）大概一個月就會代謝，再來六個月內若有三次服用就可能有慢性累積，若出現疑似症狀、後遺症就必須接受檢查，短期服用家長不需過度恐慌，長期的部分就需要追蹤；仿單建議抗癲癇治療每公斤體重3-5mg而言，經審閱此次查出不當處方苯巴比妥劑量約為每公斤體重約0.25 mg左右，可能造成的風險極低，高雄在做的不只是查藥的流向，還有醫師是否根據醫療常規下處方。